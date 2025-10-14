El Hiopos Lleida, tercera mejor defensa de la ACB

El Hiopos Lleida es una de las sensaciones de este arranque de Liga Endesa 2025-2026, más si cabe después de asaltar este domingo el Palau Blaugrana, donde nunca había vencido, arropado por más de 1.200 aficionados. Una de las claves de este gran inicio es, sin duda, la intensidad que imprime atrás, lo que le ha valido para ser, actualmente, la tercera mejor defensa de toda la Liga, encajando una media de 77 puntos por encuentro –la pasada campaña acabó con 88 de promedio–, solo superado por el Unicaja, que recibe 7 menos (70), y el Murcia, con casi 10 (67,5).

Además, es el líder en dos apartados importantes en la contención, el de rebotes defensivos, con 31 de media –la temporada pasada no llegaba a 24– y el de tapones, con cinco ‘gorros’ por partido. En esta última faceta destaca Atoumane Diagne, que promedia dos. En el plano negativo, es el equipo que más balones pierde con 5 de media, una consecuencia inherente al estilo de juego tan directo que imprime y que en ocasiones provoca cierta precipitación.

En otros seis apartados, el Hiopos figura en el Top 5. Es el tercer mejor equipo en porcentaje de tiro de 2 puntos (60%), con Mikel Sanz en la cuarta posición individual (87,5%); el cuarto en rebotes totales (42 de media), asistencias (21) y tiros de 2 (24,5), y el quinto en porcentaje de acierto en triples (36%), además de ser el séptimo en recuperaciones, con 7,5, paliando en parte las 16 pérdidas que comete, faceta en la que es el peor de la Liga.

El Hiopos comparte ahora mismo el liderato con otros cinco equipos, que no son ni Barça ni Madrid, y va por el camino de firmar el mejor arranque de la historia de un equipo leridano en la Liga ACB. El récord lo tiene el entonces Caprabo Lleida en su segunda temporada en la categoría, la 2001-2002, cuando ganó los cuatro primeros partidos y se situó, en la cuarta jornada, líder en solitario. Al final, no obstante, se quedó fuera del play off que sí jugó en la temporada de su estreno, que arrancó con un 0-2 y después mejoró ostensiblemente.