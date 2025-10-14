Márquez vuelve al quirófano

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez ha tenido que ser operado finalmente de su lesión en el brazo derecho. El nueve veces campeón mundial de motociclismo fue embestido por Marco Bezzecchi durante la carrera dominical del Gran Premio de Indonesia y se golpeó violentamente contra el suelo. Tras pasar las pertinentes pruebas médicas, al de Cervera se le diagnosticó una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho, una dolencia que no tenía nada que ver con la que le atormentó (en la misma extremidad) durante varios años.

En un primer momento, los médicos que le atendieron decidieron no operar a Marc. Pensaron que no era necesario y adoptaron un tratamiento conservador. Pero tras la última revisión, los doctores cambiaron de opinión al observar que la evolución de la dolencia no era la deseada y optaron por someterle a una nueva intervención. “Tras una revisión de su lesión en el hombro derecho, Marc Márquez ha sido operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mismo equipo médico que le había examinado siete días antes determinó que la fractura coracoidea y el daño ligamentario no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder a la estabilización quirúrgica y reparar los ligamentos acromioclaviculares”, expuso ayer en una nota oficial el equipo Ducati.

Finalmente, en dicho comunicado, la firma de Borgo Panigale desveló que el piloto de Cervera ya se encuentra en su domicilio descansando tras pasar por el quirófano. “Marc Márquez, que ya está en casa, continuará su proceso de recuperación, y su progreso determinará su regreso a la competición. ¡Te deseamos lo mejor, campeón!”, concluyó la nota. Unas horas después, el propio Marc se encargó de mandar un mensaje a sus fans. “Operación realizada, todo ha ido bien. Gracias por todos los mensajes y el apoyo. ¡Modo recuperación activada! Y no os olvidéis... somos campeones del mundo”, subrayó en su Instragram.

En un principio el leridano se iba a perder las citas próximas citas de Australia (es el gran premio de este fin de semana) y Malasia (en ambos eventos le sustituirá Michelle Pirro, probador del conjunto italiano), pero es complicado saber si estará disponible para las dos últimas del Mundial, que se disputan en Portimao y Valencia, donde se disputará el test oficial de pretemporada de MotoGP (el próximo 18 de noviembre) y será la primera toma de contacto con la Ducati Desmosedici GP26.