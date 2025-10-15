El Atlètic Lleida busca en casa la final de la Copa Federación

El Atlètic Lleida busca hoy escribir una nueva página brillante en su joven historia. Recibe en el Camp d'Esports al Oursense (19.00) en partido de semifinales de la Copa Federación. Una victoria le daría el pase a la final y la opción de ganar otro título en un partido en el que los abonados tienen la entrada gratis y el público en general puede adquirir localidades a un precio de 10 euros.

El entrenador del equipo, Gabri García, explicó en la previa que ve esta competición de forma positiva, pese a que en la Liga de la Segunda RFEF, después de las seis primeras jornadas, el equipo aún no ha logrado la victoria. “Por suerte la valoración de nuestra participación en esta competición no es negativa, al contrario, es positiva. Estamos pasando eliminatorias. Tenemos la opción de jugar una final y nos apuntamos a este torneo con este objetivo. Lo único negativo sería el desgaste de los jugadores, lo que nos ha causado tener algún lesionado”, valoró el entrenador.

El Atlètic Lleida ha superado ya tres eliminatorias, derrotando siempre en el Camp d’Esports al Tudelano, Formentera y Ejea, lo que, además de clasificar al equipo para esta semifinal, la he permitido entrar en la Copa del Rey, competición en la que se enfrentará al Espanyol de Primera división el próximo día 30. Este partido será también gratis para los abonados, tanto los 2.655 que se lograron tras la primera campaña, como los que se puedan apuntan en la nueva que se abrió este lunes, también con un descuento del 50% en el precio de los carnets.

El Ourense compite en una categoría superior, la Primera RFEF, donde es colista de su grupo. En este sentido, Gabri explicaba que “como nosotros, no está teniendo un buen inicio en la Liga. Estamos los dos en dinámicas similares, no sé si es casualidad que estemos sufriendo estar en dos competiciones”, valoró. “Espero un rival atrevido, sabemos que tiene muy buenos jugadores y está claro que los dos afrontamos este partido con el objetivo de clasificarnos para la final”.

Por otra parte, el club anunció ayer que pone 2.500 entradas, a dos euros, a disposición de todos los equipos de base de la provincia para el partido de la Copa ante el Espanyol.