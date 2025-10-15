Honda confirma la llegada de Moreira a MotoGP en 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El equipo ‘LCR Honda’ del italiano Lucio Cecchinello confirmó ayer la incorporación del brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira como piloto de su escudería para la temporada 2026. Era un secreto a voces y solo faltaba la confirmación. En un escueto comunicado en sus redes sociales, la escudería ‘LCR Honda’ confirmó el rumor que ya circulaba por el ‘paddock’, más después de que probara a finales de septiembre la moto del equipo.

Nacido en São Paulo, Moreira debutó en el Campeonato del Mundo en Moto3 en 2022, donde consiguió una victoria, tres podios y dos ‘poles’ en un total de 39 carreras. Tras su salto a Moto2 en 2024, fue nombrado ‘Rookie del Año’ y actualmente está luchando por el título de la cilindrada intermedia después de ganar en Assen, Austria e Indonesia, además de sumar otros cinco podios. A falta de cuatro carreras para el final de la temporada, solo son 29 puntos los que le separan de Manu González, actual líder.

“Unirme al Campeonato del Mundo de MotoGP con Honda LCR es un sueño hecho realidad. Quiero dar las gracias a Honda y al equipo por confiar en mí y brindarme esta increíble oportunidad. Estoy muy ilusionado por aprender, crecer y luchar por buenos resultados en el máximo nivel del motociclismo”, señaló el piloto afincado en Alcarràs. Por su parte, Lucio Cecchinello, Team Principal del Honda LCR, aseguró que “Diogo posee todas las cualidades para convertirse en uno de los grandes de MotoGP”.