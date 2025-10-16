De Jong amplía su contrato con el Barcelona hasta 2029

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong, firmó ayer la ampliación de su contrato por tres temporads más, hasta el 30 de junio de 2029. Aseguró que “no me siento infravalorado por los compañeros o entrenadores, o gente del club. Creo que es más cosa vuestra, eso sí. Al final todo el mundo puede tener su opinión, es lo bonito del fútbol. Cada uno lo ve diferente, pero dentro del club ni por los compañeros no me siento infravalorado” y criticó también que en el pasado se exageraron mucho las cantidades que cobraba y que eso afectó su imagen.

“No voy a contar lo que voy a cobrar con el nuevo contrato. Creo que se exageró mucho lo que cobraba. Nunca han salido las cifras reales, se dijo que era el jugador que más cobraba de Europa y eso ha afectado un poco cómo me ve la gente. Es culpa vuestra (en referencia a la prensa)”, añadió.

Después del entrenamiento De Jong se desplazó hasta las oficinas del club, en el Spotify Camp Nou, para escenificar el acuerdo junto al presidente Joan Laporta, el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y el director del área de fútbol Anderson Luis de Souza ‘Deco’, entre otros ejecutivos de la entidad y familiares del centrocampista.

De cumplir su nuevo contrato, De Jong, que fichó por el Barcelona en verano de 2019 procedente del Ajax, alcanzará los diez años vistiendo la camiseta azulgrana, algo que espera que se cumpla, si bien prioriza ganar títulos a alargar su carrera en el club. “Lo más importante es conseguir títulos. Es algo que quiero yo y el Barça también. Por eso he renovado”, subrayó el internacional neerlandés. Dijo también que tiene muy buena sintonía con el técnico Hansi Flick.

El club pone a la venta 3.614 carnets

El club puso ayer a la venta 3.614 carnets para esta temporada 2025-2026, a los que pueden acceder los socios que ya tenían abono para el Spotify Camo Nou. El pasado día 9 abrió una fase de venta preferencial para socios que tenían pase en el Lluís Companys la pasada tempoada. De los 24.800 carnets se retiraron 21.186 y ahora se ponen a la venta, hasta el lunes, el resto.

Solidaridad del club con les Terres de l’Ebre

El FC Barcelona y la Fundació Barça han hecho público un comunicado en el que expresan su solidaridad con las víctimas de la Dana Alice en les Terres de l'Ebre. El sábado, ante el Girona los jugadores mostrarán una pancarta solidaria para transmiir un mensaje de ánimo a las personas que se han visto afectadas por las inundaciones.