Jordi Cortés: "Aunque no lleguen los puntos, estamos en el camino correcto"

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, afronta con optimismo el partido de este domingo ante el Vic, convencido de que su equipo avanza por el camino correcto pese a no haber ganado aún. “El domingo vimos la imagen que queremos que dé el Lleida, y aunque no llegaron los puntos, estamos en el camino correcto”, explicó el técnico, que durante la semana ha centrado el trabajo en reforzar la confianza del vestuario. “A veces, cuando no hay recompensa en forma de puntos, hay que hacer un trabajo mental y emocional, pero los jugadores saben que lo que hicieron ante L'Hospitalet es lo que queremos repetir cada semana”, señaló.

Cortés considera que el equipo “es hoy mejor que hace dos meses”, tanto en el plano individual como colectivo. “Los jugadores son mejores, se entienden mejor entre ellos, y eso se nota. Ahora falta que esa mejora se traduzca en puntos”, dijo.

El técnico explicó que el equipo ha progresado en varios aspectos del juego y que "está más adaptado al ritmo y a la exigencia de la categoría, algo que al inicio nos costaba". No obstante, admitió que el balón parado sigue siendo una faceta a mejorar, aunque valoró que “en seis partidos solo hemos encajado un gol por esta vía, lo que para un equipo nuevo en la categoría es un buen indicador”.

Sobre el próximo rival, el Vic, Cortés advirtió que será un duelo igualado y que ambos equipos llegan con la misma urgencia por ganar. “Ellos estarán pensando lo mismo que nosotros: que es su día para lograr la primera victoria. Tienen un par de bajas importantes en defensa, pero son peligrosos porque juegan muy juntos y con dos delanteros preparados para el contraataque. Tendremos que estar muy atentos a sus transiciones”, apuntó.

En el plano emocional, el entrenador insistió en mantener la calma. “Sabemos el año que es. La realidad del club ahora es diferente, y no pasa nada. Lo importante es competir bien y seguir creciendo. Nos exigimos hacerlo muy bien en Vic porque eso nos acercará a la victoria y, sobre todo, a hacer goles”, explicó con serenidad.

Cortés confirmó además que recupera a Marc Alegre y a Marc García, que regresa de la selección. Destacó que tener toda la plantilla disponible “es una suerte” y que la competencia interna “ha elevado el nivel de los entrenamientos”, un factor que, según el técnico, “también explica la mejora del equipo”.