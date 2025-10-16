Krutwig: “Ningún equipo se ha salvado con dos victorias”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida continúa soñando en este arranque de Liga Endesa tras firmar una histórica victoria en el Palau Blaugrana ante el Barça el pasado domingo (86-91). Cameron Krutwig, que completó el partido con cuatro puntos, tres asistencias y nueve de valoración, alabó el buen momento que atraviesa el equipo, aunque insistió en mantener los pies en el suelo.

“Fue un muy buen partido de equipo. La energía en el pabellón fue una locura y queríamos conseguir esa victoria para nuestros aficionados”, explicó el pívot estadounidense ayer antes de la sesión de entrenamiento. Krutwig destacó el esfuerzo colectivo y la unión del grupo: “Todos contribuyeron, todos jugaron como saben y tenemos que seguir creciendo en esa línea, porque ningún equipo se mantiene en la Liga con dos victorias, así que debemos seguir trabajando”, declaró

El jugador quiso agradecer especialmente el apoyo de los seguidores desplazados a Barcelona: “Se tuvieron que desplazar hasta allí y era un partido temprano, pero su apoyo fue increíble”. “Tenemos a la mejor afición de la Liga. Ya lo sabía de cuando estuve aquí hace dos años y es bonito vivirlo en la ACB”, añadió. Además, pidió a la afición que “sigan con nosotros durante toda la temporada. Seguro que habrá altibajos, pero necesitamos su apoyo siempre, porque la energía y la confianza que nos transmiten es enorme”.

Krutwig también recordó el emocionante final de partido, con el entrenador, Gerard Encuentra, expulsado durante todo el último cuarto. “Podríamos haber perdido fácilmente el partido, pero el equipo se mantuvo unido en todo momento y sacó su mejor versión. Eso demuestra el carácter del grupo y buenos los veteranos que tenemos”. “Fue un momento muy especial ver a Gerard (Encuentra) volver a la pista para celebrar con nosotros la victoria”, expuso.

De cara al compromiso ante el Valencia Basket de este domingo en el Barris Nord, el pívot de Illinois dejó claro que “hay que respetar a todos en esta Liga, y Valencia es uno de los mejores a día de hoy, pero no tenemos miedo de nadie. Solo debemos mantenernos fieles a nuestro juego y competir como equipo”.