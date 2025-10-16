La UdL y el Vila-sana renuevan su convenio de colaboración

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida (UdL) y Ramon Porta, presidente del CP Vila-sana, firmaron ayer la renovación del convenio de colaboración que iniciaron al año pasado y que, entre otras cosas, permite a las jugadoras universitarias del club del Pla d'Urgell, acogerse al programa “Tutorsport UdL de representació esportiva i alt nivell”. Con este acuerdo, la UdL reconove la contribución que el Vila-sana está haciendo en la promoción del deporte femenino.