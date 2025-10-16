Lamesa: "Tenemos que encontrar la persona adecuada que capitanee al equipo"

Roger Lamesa, director deportivo del club, asume junto al segundo entrenador, Miquel Seuma, una semana clave para el equipo, que visita este domingo a Oviedo, mientras se sigue buscando un relevo para Joan Barcadit. Lamesa remarcó la importancia de acertar en el relevo de Bacardit: “Este grupo necesita que demos con la persona adecuada que lo capitanee. No nos queremos poner plazos ni presionarnos con fechas. Queremos estar a la altura del momento histórico que vive y tomar la decisión más acertada para las jugadoras”, explicó.

Mientras se trabaja en ese proceso, Seuma ha asumido la dirección del equipo con el respaldo de todo el cuerpo técnico: “Nadie mejor que él para coger ahora mismo las riendas. Conoce el entorno, al equipo y tiene el respeto de las jugadoras. Volver a trabajar con él está siendo un placer”, argumentó Lamesa.

Sobre la marcha de Bacardit, el director deportivo no esconde la tristeza que deja su adiós: “Joan ha sido una persona magnífica, abierta desde el primer día, con la que hemos disfrutado mucho trabajando. No se han dado los resultados, pero el proyecto era conjunto y la responsabilidad es de todos", señaló, antes de exponer que "la mejor manera de devolverle todo lo que nos ha dado es con una victoria y una buena dinámica. Las derrotas nos deben hacer crecer”.

Lamesa no escondió que “ha habido mucho trabajo psicológico para animar al grupo tras la derrota ante el Villarreal, que fue injusta". "El equipo lo tenía controlado, pero el partido se escapó, seguramente por un tema anímico. Hay que pasar página rápido y volver a levantarse”, lamentó.

En ese sentido, Lamesa recordó que “nos tenían mal acostumbradas con los buenos resultados de los últimos años, pero ahora toca demostrar fortaleza. Estas jugadoras ya han vivido situaciones difíciles y siempre han sabido sobreponerse”.

Con respecto al partido del fin de semana en Oviedo, para el que es duda Vero Herrera y son baja segura Laura Fernández y Paula Rojas, espera un rival dominador con balón y sólido atrás: “Nos costará encontrar espacios, pero tenemos que protegernos con posesiones largas. Cuanto más respiremos con balón, mejor”, declaró.