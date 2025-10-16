Quien mal empieza, mal acaba

❘ lleida ❘ Segundo partido en el Onze de Setembre y segunda derrota del Pons Lleida, que en este inicio de Liga ha sumado sus cuatro puntos en los dos encuentros que ha jugado fuera. El equipo leridano se vio claramente superado ayer por el Igualada (2-6), en un duelo que los de la Anoia sentenciaron con dos goles al comienzo de cada parte. El Llista sufre en defensa y aunque crea muchas ocasiones, está pagando muy cara esa fragilidad en la zaga.

El partido no empezó nada bien para los de Edu Amat. El Igualada marcó el 0-1 en su primer remate a puerta, obra de Juan Ruano cuando no se había cumplido el minuto dos. Tan solo un minuto más tarde llegó el 0-2 en el segundo disparo a puerta del Igualada, anotado en esta ocasión por Marc González.

El Pons Lleida exhibía llegada, pero el acierto le daba la espalda y además topó con una gran actuación del meta visitante, Arnau Martínez. Darío Giménez pudo marcar en el minuto 5 y acto seguido Ruano casi marca, dejando claro que no iba a ser una noche cómoda para los leridanos.

A los 9 minutos Roger Bars vio la tarjeta azul, pero el Pons Lleida no aprovechó la superioridad, aunque Nico Ojeda casi marca en el minuto 10. Para colmo de males, en el minuto 15 llegó el 0-3 marcado por Matías Pascual, en una acción muy protestada por el Pons Lleida, ya que Martí Gabarró recibió un golpe, cayó al suelo y los árbitros no pararon el partido.

El Llista, que siempre da la cara, recortó distancias en la recta final de la primera parte con el 1-3 de Fabri Ciocale (19’) y el 2-3 de Nico Ojeda (24’), esta vez sí aprovechando una superiridad por azul a Borràs. Pero los cinco primeros minutos de la segunda mitad fueron decisivos, con dos nuevos tantos del Igualada. Con 2-5 el Pons Lleida lo intentó a la desesperada, pero el único gol, en el 48, fue para el Igualada que dejó el 2-6 final.

El técnico Edu Amat explicó a la finalización del partido que “estamos regalando demasiados goles. No se puede empezar un partido como lo hemos hecho nosotros. Hay que dar un paso adelante a nivel defensivo” señalo, añadiendo que “a nivel ofensivo llegamos mucho, pero el problema lo tenemos atrás”, concluyó.