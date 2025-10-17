A un triunfo del título

Los leridanos Jesús Jiménez y Nacho Paz se proclamaron vencedores de la Past Rally3 Trophy Iberia en el Rally Ciudad de Granada, prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT Rallycar) disputado entre los días 9 y 11. A los mandos de su Ford Fiesta Rally3, la pareja se impuso por un ajustado margen de 2,5 segundos, en una carrera que se decidió tramo a tramo.

El equipo llegaba a esta quinta cita del campeonato con un objetivo claro: ganar. Tras el abandono sufrido en el Rally Princesa de Asturias, donde una avería les apartó de la victoria después de liderar desde el inicio, Jiménez y Paz sabían que solo un triunfo les mantendría con opciones al título. Y cumplieron. Con tres victorias en cinco pruebas y un abandono, llegan a la última cita, el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada (24 de octubre), con todo por decidir. En la clasificación general, el argentino Juanma Grigera encabeza la tabla con 87 puntos, mientras que Jesús Jiménez está con 86. “Solo vale ganar en la última prueba, el RallyRACC en Salou, para llevarnos el campeonato. Trabajaremos junto al equipo Puzzle para luchar por la victoria”, afirmó Jiménez.

La temporada está siendo excelente para Jiménez y Paz. Tras proclamarse campeones en Rally4, este año dieron el salto a Rally3, categoría en la que se han adaptado con rapidez. Su rendimiento ha sido notable, con victorias en territorio estatal y en pruebas internacionales, como su triunfo en el Rally Casinos do Algarve (Portugal).