Donativo solidario del Tennis Urgell a Afanoc

Mirko Carbone, de la junta del Tennis Urgell, en el momento de la donación a AFANOC.

El Club Tennis Urgell hizo entrega a Afanoc Lleida de un cheque por 908,5 euros, cantidad recaudada durante la celebración del Trofeo Afanoc-Americana de Pádel, disputado el pasado domingo en las instalaciones del club.

Los fondos proceden de las inscripciones de las 25 parejas participantes y de la venta de merchandising solidario realizada durante el torneo. En el acto de entrega participó Mirko Carbone, miembro de la junta del club.

Esta fue la quinta edición de un torneo benéfico que, año tras año, apela a la solidaridad de los socios y socias del club y destina íntegramente la recaudación a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya (Afanoc), en apoyo a su labor con los menores y familias afectadas por el cáncer infantil.