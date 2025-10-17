Encuentra: "Debemos tener los pies en el suelo y evolucionar día a día"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta con prudencia y ambición el duelo del domingo ante el Valencia Basket, uno de los equipos más potentes de la Liga Endesa. Tras un inicio ilusionante con dos victorias, el técnico leridano subraya que el camino acaba de empezar y que la clave pasa por no relajarse: “La liga es así, puedes ganar a cualquiera y puedes perder con cualquiera. La Liga es muy igualada, muy competida y en cuanto te relajas un poco, ya estás preparando la siguiente derrota. Debemos tener los pies en el suelo y evolucionar día a día”, declaró el técnico en rueda de prensa.

Encuentra destacó que "el equipo está anímicamente contento, trabajando bien y creyendo en lo que hacemos. Ganar te ayuda a reforzar las ideas, pero solo llevamos dos partidos". "No tenemos que creernos de más. Estamos contentos porque el otro día tuvimos una victoria de mérito en una pista complicada. Pero no debemos pensar que como ya ganamos al Barça somos buenísimos, ni que si perdemos tres partidos seguidos seremos malísimos”, añadió el entrenador, destacando que "es necesario tener equilibrio".

Sobre el Valencia Basket, el entrenador no escatimó en elogios: “Ya ha sido campeón de la Supercopa, y el tema no es solo el talento que tienen, que está claro que es uno de los equipos más talentosos de la Liga, sino cómo lo ejecutan. Ves un equipo trabajado, con una identidad muy clara y muchos argumentos técnicos y tácticos y que juegan a mucha velociad", explicó.

Además, insistió en que "son muy buenos cargando el rebote ofensivo, muy buenos en el tiro de tres y muy buenos haciendo parciales muy rápidos”. Por ello, recalcó que "tenemos que estar preparados para que esto pueda pasar y no desanimarnos. Está claro que es un rival capaz de borrar la diferencia en dos minutos en un partido que estabas dominando, pero si pasa eso hay que seguir compitiendo los 40 minutos".

Encuentra también valoró el hecho de que el conjunto valenciano llegue con más partidos jugados por su participación en la Euroliga: “Ellos tienen una plantilla preparada para jugar la Euroliga. Está claro que pueden tener un factor de cansancio, pero también jugar tanto hace que se creen sinergias antes, que tengan mejor química”. De hecho, el equipo de Pedro Martínez juega este mismo viernes en Mónaco, después de confirmar esta semana las bajas de Nate Sestina e Ike Iroegbu, ante el previsible regreso inminente de Jean Montero, uno de sus jugadores más determinantes.