La catedral del baloncesto

La Seu Vella fue ayer el escenario de la celermonia de ingreso de la quinta promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español. Rudy Fernández, Jordi Villacampa, Luci Pascua, Ana Belén Álvaro, Svetislav Pesic, el exárbitro Santiago Fernández, Joe Arlauckas y los clubes Estudiantes de Madrid y Joventut de Badalona, historia viva del baloncesto español, se unieron ayer a la galería de leyendas que han entrado en las cuatro ediciones anterioes, con nombres tan ilustres como Epi, Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Corbalán, Emiliano, Sabonis, Antonio Díaz Miguel, Luyk, Buscató, Calderón. Pau Gasol, Fernando Romay, Marc Gasol o Wayne Brabender, entre muchos otros.

El acto lo condujeron la exjugadora Marta Fernández y el periodista Pacojó Delgado. La hermana de Rudy destacó el escenario, “que está repleto de arte e historia” en una ciudad, Lleida, “que respira baloncesto” y recordó que es la primera vez que esta gala se celebra fuera de Sevilla, escenario de las cuatro anteriores. Asistieron el alcalde Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación; Joan Talarn; el conseller de Deportes, Berni Álvarez, ex jugador del Lleida Bàsquet y con figuras como Romay, Antonio Martín (presidente de la ACB), Berni Tamamres o Sergi Grimau.

La mítica Ana Belén Álvaro, que en el 93 ganó el primer oro para el baloncesto español, consideraba que entrar en el Hall of Fame era “el premio al esfuerzo de tantos años de baloncesto” y Lucila Pascua, exjugadora del Cadí (2019-2020) y ganadoras de ocho medallas con España dijo que “ha sido una sorpresa pero es un orgullo el reconocimiento que representa”. Rudy Fernández dijo que “es un gran honor para mí y que la gala la presente mi hermana Marta, un referente para mí, lo hace aún más especial”.

Batemon: “Los fans aportan una energía extra”

James Batemon, jugador del Hiopos Lleida, se mostró agradecido por el apoyo de la afición leridana, que considera clave en la victoria del pasado fin de semana en la pista del Barcelona. “No puedo agradecer lo suficiente el apoyo de la afición”, explicó. “Fue una de las principales razones por las que decidí quedarme. El apoyo que muestran al equipo es iniguable y en Barcelona parecía un partido en casa”. El norteamericano añadió que “tener el apoyo de la afición es increíble, intento estar calmado, pero cuando escuchas a los fans te sube la adrenalina y te aportan una energía extra”, señaló el jugador.