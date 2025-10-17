Àngela Mora competirá en unos Special Olympics en USA

La gimnasta leridana con síndrome de Down Àngela Mora, que se colgó la medalla de oro en barras asimétricas, salto, barra y suelo y quedó primera de la general en su debut en los Special Olympics de Oslo, volverá a competir a nivel internacional en Atlanta (EEUU), entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. Así se lo comunicó su entrenadora Maribel Moncasí al conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, durante la visita que este hizo a las gimnastas del club Fedac Lleida. Álvarez felicitó a Àngela por sus éxitos, destacando su carisma y su papel inspirador para otras personas con discapacidad. “Àngela es un referente muy claro, así que intentaremos ayudar con visibilidad desde el primer momento, y si podemos ayudar con más cosas, mejor, para hacerle un poco más fácil esta ilusión y que la transmita a todos”, dijo Álvarez.

“Àngela transmite una energía y una ilusión que muchas veces no te transmite nadie”, expresó el conseller, subrayando el impacto que tienen personas como ella en la promoción del deporte inclusivo. El máximo responsable del deporte catalán insistió en que el compromiso institucional debe ir más allá del apoyo individual. “Tenemos el deber de intentar hacer todo lo posible para que no sea una cuestión de talento o de un caso excepcional, sino que cualquier persona que quiera hacer deporte en este país pueda hacerlo en plenas condiciones”, afirmó.

El conseller compartió algunas anécdotas con humor sobre la experiencia internacional de la joven atleta. “Le pregunté por el viaje a Oslo, por la comida, y me dijo que incluso había ido a la discoteca. Le advertí en broma que tuviera cuidado en Estados Unidos, no fuera que se quedara allí, porque la queremos aquí”, comentó Álvarez entre risas.

Durante la charla entre el conseller y la joven gimnasta de Maials de 21 años, esta recibió una llamada telefónica del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. “Estamos muy orgullosos de ti, Àngela”, le dijo Illa, mientras la gimnasta esbozaba una tímida sonrisa.

Además de Berni Álvarez también asistió al entrenamiento del Fedac para felicitar a Àngela Mora, la delegada del Govern en Lleida, Nùria Gil.