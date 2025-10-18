Un Alpicat renovado abre mañana la Liga en Lloret

Plantilla del Alpicat, que mañana abre la OK LIga Plata en la pista del Lloret. - SANTI IGLESIAS

El equipo masculino del Alpicat, con una plantilla totalmente renovada, abre mañana la temporada en la OK Liga Plata en la pista del Lloret (12.30). Con nuevo entrenador, Rubén Fernández, en el equipo leridano solamente continúa un jugador del equipo que la pasada campaña descendió de la OK Liga, Mats Zilken. El club ha fichado a Arnau Vidal (Olot), Arnau Llanes (Igualada), Conrad Xicota (Sant Celoni), Pol Llançà (Vila-seca), Guillem Giménez (Mollerussa), el portero David Toda (Vila-seca) y el alemán Josh Heinrichs.

Completan la plantilla Aleix Calderón, que sube del filial y los porteros Edgar Giró y Pau Díaz, juvenil y júnior, respectivamente, que se turnarán en la función de segundo portero.

“¿Los objetivos?, iremos poco a poco”, explicó el técnico, quien añadía que “con una plantilla totalmente renovada todavía no sabemos dónde estamos”. En cuanto al primer partido, mañana en Lloret, añadió que “es una pista complicada”. “Todos los jugadores tienen muchas ganas y estoy contento porque tengo un equipo trabajador que quiere ganarse el sitio”.