El Hiopos Lleida, a por el tres de tres

El Hiopos Lleida tiene esta tarde (17.00) otro examen de gran nivel ante la visita al Barris Nord del equipo más anotador de la Liga –103 puntos de media–, un Valencia que ya dio muestras de su enorme potencial ganando la Supercopa ante el Real Madrid. Los de Gerard Encuentra buscan el pleno de triunfos –tres de tres– y dar continuidad a la histórica victoria de hace siete días en el Palau Blaugrana, donde nunca había ganado un equipo leridano en partido oficial.

El apoyo de la afición volverá a ser clave, como ya lo fue en el coliseo azulgrana con cerca de 1.500 seguidores en las gradas, y más si cabe hoy ante un rival capaz de lograr parciales con mucha facilidad y en tiempo récord, como ya avisó Encuentra en la previa. “El Valencia es capaz en dos minutos de dar la vuelta al marcador con parciales grandes, y esas situaciones las tenemos que gestionar. Tenemos que estar preparados mentalmente si pasa y no desinflarnos ni desanimarnos, ni tampoco dejar que este mal momento nos afecte”, señaló el técnico.

Pese a las dos victorias seguidas, Encuentra es consciente de que esto solo acaba de comenzar, al tiempo que avisa que cualquier relajación puede llevar a la derrota. “Puedes ganar a cualquiera y puedes perder contra cualquiera, pero a lo que te relajas un poco, es el comienzo para perder el próximo partido. Internamente lo tenemos muy claro y lo que queremos es ser muy competitivos en todos los partidos”, señaló.

En este sentido, el técnico del Hiopos volvió a pedir calma e intentó rebajar un poco la euforia que pueda haber en el entorno tras ganar en el Palau. “Hay que tener calma. Aún estamos lejos de nuestra mejor versión y tenemos que seguir evolucionando. Me tranquiliza que en el día a día el equipo cree y trabaja bien, pero tenemos que tener los pies en el suelo y no por haber ganado ahora al Barça somos buenísimos, ni si perdemos tres partidos seguidos seremos malísimos. Equilibrio ante todo”, aseveró Encuentra que, salvo recaída, ya podrá contar con John Shurna, que se ha perdido los dos primeros partidos de Liga por una rotura muscular.

El Andorra gana al Girona en el duelo de colistas tras 2 prórrogas

El Morabanc Andorra estrenó ayer su casillero de victorias a costa del Bàsquet Girona, al que ganó en el duelo de colistas en un partido agónico que tuvo que resolverse después de dos prórrogas (115-113). Tras un arranque nefasto (28-10), los de Moncho Fernández reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador, gozando de rentas por encima de los diez puntos. Rafa Luz, en el último suspiro, forzó la prórroga para los andorranos, si bien el Girona tuvo la ocasión de ganar al final de los tiempos extra, pero falló. El Manresa cayó ante el Gran Canaria (80-87).

Segunda derrota del Amara Lleida tras caer arrollado en Burgos

El Amara Lleida encajó la segunda derrota en dos partidos en la Liga U tras ser arrollado ayer en la pista del San Pablo Burgos (98-67). El marcador final –31 puntos de diferencia– refleja la diferencia que hubo sobre la pista de El Plantío, donde el conjunto burgalés fue el claro dominador del partido. Tras el 22-10 del primer cuarto, el conjunto de Borja Comenge no levantó cabeza y fue encajando parciales negativos sin parar, llegando al descanso 18 puntos abajo (46-28). En la reanudación, las diferencias aún se ensancharon más hasta los 31 tantos finales.