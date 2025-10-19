Bezzecchi reafirma su buen estado y gana el esprint

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ganó ayer por delante del madrileño Raúl Fernández (Aprilia) el esprint de MotoGP en el GP de Australia, en la que Pedro Acosta (KTM) completó el podio por delante del local Jack Miller (Yamaha). Àlex Márquez (Ducati Gresini), tras una buena salida, acabó en la sexta plaza, la misma que ocupará hoy en la parrilla, y podría asegurar hoy matemáticamente el subcampeonato si sube al podio y Bagnaia queda al fondo de la parrilla.

Bezzecchi, que hoy deberá cumplir durante la carrera larga una doble ‘long lap’ por su incidente en Indonesia con el campeón Marc Márquez (Ducati), ausente por la lesión derivada de aquella caída, reafirmó su gran estado de forma y añadió más presión en la lucha por el tercer puesto de la clasificación.

No en vano, Francesco Bagnaia (Ducati) concluyó decimonoveno el esprint, en el que Àlex Márquez (Ducati) salió con ahínco desde la segunda fila para colocarse al frente en los primeros compases.

No obstante, fue superado rápidamente por las motos de Fernández y de Bezzecchi, que golpeó a una paloma en la arrancada pero pudo seguir sin problemas. Ambas Aprilia abrieron hueco en cabeza paulatinamente y por detrás la pelea por ser tercero vio a Miller superar a un Márquez incómodo tras varias caídas durante la mañana. Aunque el australiano había dado cuenta de Acosta, este respondió entrando de nuevo en la ‘pomada’ a la vez que se les acercaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Tras un primer intento fallido de pasar a Fernández, Bezzecchi recuperó el terreno perdido y a tres vueltas para acabar superó al madrileño para tomar el liderato. En la distancia, Acosta rebasó a Miller y aguantó hasta acabar en podio.

Para la carrera, Quartararo lucirá la ‘pole position’ gracias a su cronómetro récord de 1:26.465. El francés aventajó en su último ‘time attack’ por escasas 31 milésimas a Bezzecchi y Miller, componentes así de una primera fila atípica y sin ninguna Ducati en ella después de 98 Grandes Premios consecutivos.

En Moto2, el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira firmó su segunda ‘pole’ consecutiva.