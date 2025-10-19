El Hiopos Lleida va de más en menos y encaja ante el Valencia su primera derrota (78-99)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida y el València Basket han protagonizado esta tarde un duelo en el pabellón Barris Nord que, después de empezar con mucha igualdad, los de Gerard Encuentra han ido por detrás a partir de los primeros 15 minutos y han acabado encajando de forma clara su primera derrota de la temporada (78-99). El primer cuarto ha empezado con un alto ritmo de anotación que en los primeros instantes se ha decantado del lado visitando, con uno 4-8 en el luminoso. Entonces, los locales han reaccionado de la mano de James Batemon y han endosado uno parcial de 10-0 a su rival, situando el 14-8 tras una canasta de Golomán. ElValencia, un equipo de Euroliga, ha reaccionado de la mano de Costello y Thompson para equilibrar el marcador, y después de un toma y daca el primer parcial ha acabado con 25-24 para el Hiopos gracias a una canasta de dos de Millán Jiménez, jugador cedido por el equipo que entrena Pedro Martínez.

En el inicio del segundo cuarto, el Valencia ha conseguido cinco puntos de ventaja 27-32, de la mano de Badio y Costello. Un gran Golomán ha sido clave para cerrar la brecha y dar la vuelta al marcador, hasta el 39-38. Los visitantes han vuelto a darle la vuelta a la tortilla con triples de Taylor y Badio que, junto con un tiro libre de este último han acabo sellando un parcial de 2-11 hasta el 41-49 con el cual se ha llegado al descanso. El tercer cuarto ha empezado con una canasta de Taylor que ponía 10 puntos de diferencia a favor del Valencia. Caleb Agada y Ejim han frenado la sangría (46-51), pero los visitantes han dado un nuevo tirón (48-58). Pradilla ha aumentado la desventaja local hasta los 12 puntos, la máxima hasta entonces, que Diagne, con una canasta y dos tiros libres, y Batemon han rebajado la mitad (54-60). A partir de allí, el nivel de acierto ha caído en picado, especialmente por parte del Hiopos. El Valencia fue ampliando su ventaja gracias a los tiros libres hasta que dos triples y un posterior tiro libre de Pradilla la situaron en 16 puntos (57-73) al final del cuarto, lo cual dejaba el partido muy de cara para los de Pedro Martínez. Aunque los locales lo han intentado, han estado negados en ataque y el Valencia ha impuesto su superioridad para mantener e incluso ampliar la diferencia, que ha llegado a los 22 puntos (59-81). El Hiopos sólo ha sido capaz de anotar una canasta de dos en casi cuatro minutos, hasta que Batemon ha acertado desde el triple. A partir de allí ha habido un intercambio de canastas sin trascendencia con una ventaja que siempre ha rondado los 20 puntos en favor de los visitantes, que han acabado ganando por 78-99. Batemon ha aprovechado estos minutos para mejorar su estadística y ha acabado anotando 24 puntos, aunque se ha marchado con problemas físicos cuando faltaban menos de dos minutos para el final