Duro varapalo en Vic

❘ vic ❘ El Lleida cayó ayer (2-1) ante la UE Vic en el estadio Hipòlit Planàs, en un duelo entre dos equipos necesitados que, hasta la fecha, no conocían la victoria. El conjunto leridano no entró bien en el encuentro y encajó el primer gol a los dos minutos de juego. Una de las pocas noticias positivas fue el primer tanto de la temporada, obra de Rusi, que marcó tras una falta lateral. Sin embargo, la fortuna sigue dándole la espalda al Lleida, que vio cómo en la jugada siguiente el rival volvía a adelantarse en el marcador y le condenaba a una nueva derrota que le mantiene último.

El inicio fue durísimo de asimilar para el Lleida, que apenas arrancar el encuentro ya se vio por detrás. En una acción a la espalda de Óscar Rubio, el capitán intentó despejar el balón de forma poco ortodoxa y el rebote favoreció a Pius Quer. Aprovechando su carrera, este se plantó ante Satoca y le batió con un disparo ajustado (1-0).

El Lleida reaccionó con rapidez y comenzó a llegar con cierta facilidad al área rival. En la primera ocasión, Revert alcanzó la línea de fondo y puso un centro atrás que no encontró rematador. Un minuto más tarde, Farré se internó en el área tras un buen desplazamiento desde la zona defensiva y se plantó frente a Mora, pero su intento de volea resultó complicado por el bote del balón, que terminó saliendo centrado y mordido, fácil para el portero local.

En la segunda mitad, tras cuatro cambios en el descanso, llegó la primera alegría de la temporada: el primer gol del Lleida. Corría el minuto 56 cuando Putxi sirvió una falta lateral al primer palo que remató de cabeza el ariete Fran Magno. Mora respondió con una gran intervención, pero en el rechace, tras una melé dentro del área, fue Rusi quien empujó el balón al fondo de la red (1-1).

Sin embargo, ser aficionado del Lleida esta temporada parece un deporte de riesgo. Apenas sesenta segundos después, una pérdida de Russo propició un rápido contraataque del Vic que culminó Ignasi con el segundo tanto, tras dos grandes paradas iniciales de Satoca. En el tercer rechace, el meta ya nada pudo hacer (2-1). En el tramo final, el Vic se quedó con uno menos por la expulsión de Bofill, que vio la segunda amarilla, lo que invitaba al optimismo. Pero, lejos de aprovechar la superioridad, los de azules (ayer de amarillo) fueron incapazes de generar peligro y se quedaron sin opciones de lograr el empate.

Cortés: “Debemos ser realistas, hoy toca tragar veneno”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, se mostró afectado y contrariado por la derrota. “El Vic ha estado más cómodo. Tenemos que ser realistas, hoy toca tragar veneno”, asumió. El técnico reconoció además que “creo que no hemos entrado bien en el partido. A partir de ahí, nos hemos equivocado al empezar a correr y tener prisa desde el minuto tres. De ahí también los cuatro cambios que hago en el descanso”. Como siempre, el equipo estuvo arropado por una cincuentena de aficionados y Cortés dijo que “es lo único bueno que me llevo hoy de aquí. Queremos darle una alegría a nuestra gente”.