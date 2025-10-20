El subcampeonato debe esperar

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez no aprovechó ayer la primera bola de partido que tenía para cerrar el subcampeonato del mundo y deberá esperar, al menos, hasta Malasia, dentro de una semana. Llegaba a la carrera de ayer en Phillip Island con una renta de 92 puntos respecto a Pecco Bagnaia, que el sábado le había allanado el camino partiendo muy retrasado y después de una Sprint fuera de los puntos. Àlex lo tuvo ayer en la mano cuando rodó por un momento segundo y Pecco estaba cerca de quedar fuera de los puntos. Y sobre todo cuando el italiano se fue al suelo en la segunda parte de la carrera, pero el leridano se vio poco después superado por Fabio DiGiannantonio primero, y Marco Bezzecchi después, y solo pudo ser cuarto, una posición que no le valía para alzarse con el subcampeonato.

El botín final fue de 17 puntos gracias a los 13 conseguidos con esa cuarta plaza y los 4 de la sexta posición en la Sprint. Un buen montante para aumentar su cartera hasta las 379 unidades y afianzar una posición que tendrá que pelear ahora con el hombre más en forma del campeonato: Marco Bezzecchi, que completó el podio y desbancó a Bagnaia de la tercera plaza. Con 111 puntos todavía en juego (37 de Malasia, 37 de Portimao y 37 de Valencia), Àlex tiene ahora un margen de 97 puntos respecto a Bezzecchi. De esta manera, con conseguir 14 más que el italiano el de Cervera certificaría el subcampeonato. En Malasia, dentro de una semana, tendrá otra oportunidad de hacer un histórico doblete de hermanos en lo más alto de la general.

La carrera la ganó el madrileño Raúl Fernández, que vivió su particular bautismo en la categoría reina. El madrileño, cuyo mejor resultado hasta la fecha en las citas dominicales en MotoGP era un quinto puesto, firmó su primera victoria en una carrera que dominó desde el primer tercio hasta el final, convirtiéndose en el séptimo ganador diferente de esta temporada. Todo ello en una carrera que arrancó una hora más tarde de lo establecido por las fuertes ráfagas de viento, y en la que Quartararo (Yamaha) partía desde la ‘pole’. Sin embargo, el francés vería como hasta tres pilotos lo superaban, colocándose Bezzecchi, que tenía que cumplir antes del quinto giro dos ‘long laps’ de sanción, en primera posición, seguido de Raúl Fernández y Pedro Acosta (KTM).

El italiano buscaba tirar al inicio de la carrera para salir lo más cerca posible de la cabeza cuando cumpliera la penalización. Por su parte, Acosta superaba a Raúl Fernández en la tercera vuelta, aunque en el siguiente giro el madrileño le devolvería el adelantamiento al murciano para, en la vuelta 5, tomar por primera vez en la carrera el liderato. Un puesto de privilegio que ya no soltaría hasta la bandera de cuadros.

Los italianos Bezzecchi y Di Giannantonio estaban yendo de menos a más en la carrera y en el tramo final asaltarían las dos últimas posiciones de podio, en detrimento del pequeño de los Márquez, que acabaría en cuarta posición, un resultado que no le servía para asegurar el subcampeonato, del que prácticamente se cayó Bagnaia con su abandono.

Diogo Moreira acaba tercero y se sitúa a solo dos puntos del liderato

Diogo Moreira (Kalex), que partía desde la ‘pole position’, tenía la opción ayer de arrebatarle el liderato del campeonato al madrileño Manuel González (Kalex), que no logra una victoria desde Mugello. El brasileño afincado en Alcarràs no logró su objetivo, pues la tercera posición que consiguió en Phillip Island, unida a la séptima plaza del líder, le dejó a dos puntos de distancia del madrileño en la tabla provisional. González suma 247 puntos, por los 245 puntos del brasileño con tres carreras aún por delante. La victoria del británico Senna Agius resultó inapelable por delante del madrileño David Alonso, que defendió la segunda posición de los ataques de Diogo Moreira.