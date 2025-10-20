Éxtasis final para el AEM

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ Oviedo ❘ Por fin la moneda salió cara para el AEM. Un conjunto leridano que luchó hasta el final contra el Real Oviedo y consiguió ayer su primera victoria en Liga tras un tanto de Carlota Acín en el minuto 94 que desató la locura en el césped de El Requexón (0-1). El triunfo fue mucho más que tres puntos para salir de la última posición de la tabla. Fue un golpe moral tras una semana muy dura e intensa por la dimisión del técnico barcelonés Joan Bacardit y que se saldó de la mejor forma posible, con un triunfo 'in extremis' cuando todo parecía abocado al 0-0.

No fue el mejor partido del AEM, que bajo las órdenes del interino Miquel Seuma fue de más a menos en cuanto a dominio. Eso sí, la intensidad y solidez defensiva no se negoció ni un solo segundo, sujetando al equipo para que al final, la ex carbayona Carlota se estrenara esta temporada y culminara una mañana redonda para las suyas.

El cielo gris y las cuatro gotas durante el calentamiento, precedieron un choque que comenzó bajo un intenso sol en Oviedo. Justo después de que la árbitra Raza Fernández señalara el comienzo del partido, los rayos del sol iluminaron con fuerza un terreno de juego en el que el AEM brilló con luz propia. Las del Segrià, por medio de una intensa presión, acularon a un Real Oviedo incapaz de salir de su propio campo y las ocasiones se sucedieron. Primero lo intentó Sílvia Peñalver, sin suerte. Luego, en el minuto 12, Evelyn robó un balón dentro del área que, con la guardameta local vencida, fue incapaz de materializar víctima de la impaciencia para finalizar la jugada. Tampoco tuvo fortuna María Lara que, tras un centro lateral, no llegó a impactar con el balón. Volvía a rondar el fantasma de la falta de gol que las acompaña desde principio de temporada.

Tras este arreón, el cielo se volvió a nublar y el Oviedo salió de su campo. Lo hizo con contundencia, dominando la posesión y encontrando buenas ocasiones, todas rechazadas por una gran Lucía Alba, que fue un seguro bajo palos. Vera Rico, exjugadora del AEM, fue una de las atacantes más insistentes junto a Sheila Garrido. Ambas lo probaron de todos modos, pero su falta de acierto y el buen hacer de Lucía fue clave para que se llegara al descanso con un 0-0.

En la reanudación, el partido se igualó, aunque las ocasiones seguían cayendo a favor del Oviedo. La primera la tuvo Sheila Garrido, en el 52, pero Sílvia, en primera instancia; y Lucía, en segunda, desbarataron la oportunidad. El AEM, por su parte, estuvo mucho más reactivo esperando a su oportunidad al contragolpe y tan solo tuvo algún tímido acercamiento que no puso en peligro a Laura Martínez. Tras el ecuador, ambos equipos movieron el banquillo y Andrea Suárez dio entrada a Ana De Teresa ‘ADT’, que encontró las mejores dos ocasiones del Oviedo en el segundo tiempo.

La primera, sola dentro del área, la envió por la derecha de la portería de Lucía Alba y la segunda terminó en el lateral de la red tras ganarle la espalda a la defensa. Resistía un AEM que en el 87 se salvó de un penalti en contra después de que María Amaya impactara con la bota en la cara de una Eva Lois que tras terminar el partido abandonó las instalaciones en ambulancia. No le pareció punible a la árbitra y el partido se rompió.

En los últimos minutos, el AEM buscó fortuna a través de los contragolpes y la encontró. Carlota, que había entrado en el minuto 79, recibió un pase largo de Cintia Hormigo, se plantó en el área y tras caracolear con Martín, la colocó a la escuadra (0-1). Se desataba la locura en un Requexón donde volvió a salir el sol para un AEM que llega al parón de aún en descenso, pero con un chute anímico para mirar al futuro con optimismo.