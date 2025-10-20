Llegó la primera

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida ya puede celebrar la primera victoria de la entidad en la Segunda Federación tras imponerse ante el Barça Atlètic por 3-2 en el Camp d'Esports. Tres puntos que además de ser festejados se tradujeron también en suspiros de alivio, ya que tal y como se produjeron los resultados matinales, los leridanos empezaban el partido como colistas y, por si fuera poco, recibían al conjunto azulgrana que era líder y se mantiene en lo más alto. Los de Gabri, por su parte, escalan hacia la decimocuarta posición, la primera plaza de descenso directo.

En cuanto al partido, en el minuto 7, conducía el balón el central Alexis Olmedo cerca de su área hasta que inexplicablemente, erró en un control que recogió Moró Sidibé para definir con el interior al segundo palo (1-0).

Aún así, el equipo que dominaba la posesión y llegaba con facilidad por bandas era el Barça Atlètic y en el 17 el extremo Sama Nomoko le hizo el pase de la muerte a Barberà que, con Pau Torres vencido, mandó el balón arriba.

Aún así, el filial barcelonista seguía buscando los espacios en las bandas y en el minuto 37, Sama Nomoko y Barberà calcaron la jugada anterior, pero esta vez el balón terminó en gol despues que el punta definiera en el segundo palo (1-1).

En el descanso, Gabri cambió a Nil por Bilal. La decisión del técnico de Sallent fue tan acertada que Bilal marcó el segundo gol en el minuto 47, pero lo curioso es que el tanto llegó con un lanzamiento directo desde el córner con el matiz que el centro en el área pequeña botó en un trozo de césped que ayudó a que el balón terminara dentro (2-1).

Sin tiempo para digerir el extraño e importante gol de Bilal, el Atlètic Lleida, tres minutos más tarde, volvió a sacar petróleo desde la esquina. Campins cabeceó el córner al larguero, remató el centro posterior al poste y finalmente Moró cogió el rechace para definir al segundo palo con el interior (3-1).

A pesar del marcador en contra, el conjunto de Juliano Belletti dominaba el juego y no tardó en volver a entrar al partido con un gran gol a la hora de partido. Ureña hizo la pared con Barberà, este se la devolvió de ‘cuchara’, y el dominicano la clavó en la escuadra (2-3).

El partido se complicó para los azul marino en el 67 cuando Campins llegó tarde a una entrada a Sama Nomoko, que se quedaba solo, y fue expulsado con roja directa. A partir de la expulsión, el partido fue un monólogo ofensivo de los barceloneses, insistentes por las bandas con Ureña y Nomoko. En el minuto 84, un balón rechazado terminó en el palo después de una gran mano de Pau Torres.

La alegría pudo convertirse en desolación en la última jugada, a 8 minutos de añadido, cuando Junyent se quedó solo tras una pared dentro del área pero cruzó demasiado el balón. Al final, celebración local llegando incluso algunos aficionados a saltar al campo tras el pitido final.