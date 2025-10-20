Meritorio punto ante el líder

Lamin Juwara celebra con rabia el tanto del empate del Mollerussa, que culminaba su gran partido en Badalona. - JOSEP M. RIBES

❘ BADALONA ❘ El Mollerussa logró un valioso y meritorio empate (1-1) en su visita al campo del Badalona, líder invicto, a quien le plantó cara sin ningún tipo de miedo para puntuar. Aunque el partido pudo decantarse para cualquier equipo, el conjunto del Pla d'Urgell amarró un empate que, aunque le mantiene sin ganar, le permite sumar su quinto punto en siete jornadas.

En los primeros compases, el Mollerussa tuvo que resistir encerrado en su propio campo, con un Batalla muy atento bajo palos. Sin embargo, con el paso de los minutos, los de Kiku Parcerisas (ayer sancionado) comenzaron a sacudirse el dominio, especialmente gracias al desequilibrio de Lamin, auténtico protagonista del encuentro.

En el minuto 20, fue quien tuvo la primera gran ocasión del Mollerussa. En el 28, el local Manrique salvó un gol cantado sobre la línea evitando el 0-1 y, apenas dos minutos después, la réplica la dio Franki, que protagonizó una acción heroica para despejar un balón que ya se colaba tras un regate de un delantero local a Batalla, para mantener el 0-0 hasta el descanso.

La segunda mitad comenzó de forma similar, con el Badalona imprimiendo una gran velocidad al juego, con caras nuevas que pusieron en apuros a los del Pla. El conjunto local cercó el área rival, y finalmente, en el minuto 79, logró romper la resistencia visitante. Óscar Gómez, apareciendo en el segundo palo, remató con acierto para firmar el 1-0, que ponía el partido complicado para los leridanos. Lejos de rendirse, el Mollerussa reaccionó con coraje. Apenas tres minutos después, en el minuto 82, volvió a aparecer Lamin. El delantero, incansable durante todo el encuentro, emprendió una brillante acción individual dentro del área, sorteó a varios defensores y definió con clase al segundo palo para poner el 1-1.

Los minutos finales estuvieron marcados por las idas y venidas, algo que estuvo cerca de condenar al Mollerussa, porque el Badalona mandó un balón al palo en el 94.

“Estoy orgulloso, competimos de tú a tú contra cualquiera”

El entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, valoró positivamente el empate conseguido en el campo del líder y se mostró “muy orgulloso del equipo”, porque “competimos de tú a tú contra cualquiera y la victoria llegará seguro”. “Ha sido un partido dentro del plan previsto. Queríamos una primera parte tranquila y aprovechar los contraataques, aunque no siempre hemos decidido bien”, afirmó el técnico, que señaló que el plan pasaba por "enmarañar el partido en el caos, porque sabemos que a equipos como el Badalona les incomoda”. Sobre Lamin, señaló que “tiene mucho potencial y debe ser más regular, pero estoy feliz por su partido”.