Tounsi y Carreras ganan la Mitja Marató de Mollerussa

Imagen del momento de la salida de los participantes. - JOAN GÓMEZ

La capital del Pla acogió ayer la 37ª Mitja Marató Ciutat de Mollerussa, que reunió a 630 participantes entre la media maratón y la prueba de 5 kilómetros. El atleta independiente Iliesse Tounsi ganó la media maratón con un tiempo de 1:06:10, quedándose a menos de un minuto del récord. Le acompañaron en el podio Ricard Pastó y Roc Bellostas, ambos del club local AA Xafatolls.

En categoría femenina, la victoria fue para Emma Carreras (AA Xafatolls) con 1:22:05, seguida de su hija Alba Bellostas y de Elisa Martin (CA Granollers).

En la prueba de 5 kilómetros, los triunfos fueron para Pau Aiguadé (15:26) y Mar Serrano (18:33), ambos del Xafatolls, repitiendo el resultado del año anterior. El Xafatolls se llevó el premio al mejor equipo y al mayor número de participantes, aunque cedió estos reconocimientos a los Migfondistes de Tàrrega y al Atlètic Borges, respectivamente.

El recorrido, que estaba homologado por la Federación Catalana de Atletismo, mantuvo su trazado tradicional que discurre por Mollerussa, Golmés y Vilanova de Bellpuig. La prueba se encuentra incluida en el Circuit de les Mitges Maratons de Ponent.