Tres puntos balsámicos

❘ lleida ❘ El Pons Lleida respiró aliviado. Después de tres jornadas sin conocer la victoria y dos derrotas seguidas en su propio pabellón, el conjunto de Edu Amat firmó una actuación convincente para derrotar al Aitex Pas Alcoi por 5-2. El triunfo, trabajado y merecido, devuelve la confianza a un equipo que necesitaba romper su mala dinámica. Una victoria muy importante que se vio empañada por la lesión de Sergi Duch en la rodilla izquierda al caerle encima el jugador visitante Pascual López. Fue trasladado con urgencia a un centro sanitario donde le hicieron una radiografía, pero debe esperar 48 horas a que se desinflame la rodilla para practicarle una resonancia magnética. Cabe recordar que la pasada temporada Sergi sufrió una fisura en el menisco de la rodilla derecha.

El dominio inicial local tuvo premio pronto, cuando Sebas Moncusí abrió el marcador tras una gran asistencia de Nico Ojeda (1-0). A pesar del empuje visitante, el Pons Lleida mantuvo la iniciativa y generó ocasiones claras, aunque Antonio Miguélez no pudo aprovechar un penalti que hubiera ampliado la ventaja.

El Alcoi empató en el minuto 23 gracias a su capitán Gonzalo Pérez, que aprovechó un rechace en el área, y justo antes del descanso volvió a marcar para poner el 1-2, castigando a un Llista que había merecido más. Poco antes del segundo tanto alicantino se produjo la lesión de Sergi Duch, que afectó sin duda el ánimo de sus compañeros.

Sin embargo, recién iniciada la segunda mitad, Nico Ojeda volvió a aparecer para empatar con una gran acción individual (2-2). El partido entró entonces en una fase vibrante, con alternativas y ocasiones en ambas áreas, hasta que Martí Gabarró –muy destacado en este partido– adelantó de nuevo al Pons Lleida tras transformar el directo de la décima falta del conjunto visitante (3-2).

Con el marcador a favor, el equipo de Edu Amat creció en confianza y mostró su mejor versión. Ojeda volvió a ser decisivo con un potente disparo que significó el 4-2, y en los minutos finales Gabarró culminó la victoria con una contra letal para establecer el 5-2 definitivo.

El conjunto listado logró así una victoria muy necesaria que refuerza el trabajo del grupo tras un inicio irregular de la temporada.

Edu Amat: “Necesitábamos la victoria como agua de mayo”

Edu Amat se mostró satisfecho tras la importante victoria. “Lo importante de hoy eran los tres puntos; los necesitábamos como agua de mayo para volver a sentirnos fuertes en casa”, declaró tras el encuentro. El técnico listado reconoció que el equipo venía de momentos complicados y que había aspectos que debían corregirse: “Teníamos claro que había cosas que no podían volver a pasar de otros partidos y creo que hoy el equipo ha estado muy sólido defensivamente”. Aun así, asumió que los errores puntuales costaron goles, pero valoró positivamente la reacción: “Cuando te remontan el partido, lo más fácil es bajar los brazos, y nosotros no lo hemos hecho”. La nota amarga fue la lesión de Duch. “Se lo han llevado a hacer pruebas. Hemos escuchado los gritos y todos sabemos lo que eso significa. Esperemos que sea lo menos posible”, lamentó el entrenador, visiblemente afectado.