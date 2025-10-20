SEGRE

Un Balaguer mermado sufre para atar un punto en casa ante el Joanenc

Los de Josete dominaron la primera parte

Bayona, del Balaguer, intenta controlar el balón ante un rival. - JOAN BOVÉ

Bayona, del Balaguer, intenta controlar el balón ante un rival. - JOAN BOVÉ

Publicado por
Joan Bové

Creado:

Actualizado:

En:

El Balaguer, muy afectado por las ausencias debidas a sanciones, lesiones y cuestiones personales, empató sin goles ante el Joanenc (0-0). Los rojillos, con hasta tres juveniles en su convocatoria, dominaron la primera parte y tuvieron una gran ocasion para adelantarse en el marcador justo antes de la primera parte en fuerte disparo de Coll, que el portero visitante despejó a córner.

Ya en la segunda mitad, la potencia física y la presión del Joanenc dificultaron cada vez más el ataque local, y Mario, en el minuto 65, dispuso de una buena ocasión para poner por delante a los suyos en un potente disparo que Grau pudo rechazar. En la siguiente jugada, otra vez Mario, con otro gran remate, también estuvo a punto de marcar, pero esta vez fue Alburquerque el que evitó el gol del Joanenc. En la parte final del partido no hubo ocasiones claras para ninguno de ambos conjuntos y el Balaguer pudo mantener su portería imbatida pata atar un punto.

Finalizado el encuentro, Josete, entrenador del Balaguer, dijo: “Hemos afrontado el partido en una situación muy complicada por las bajas, las lesiones y las ausencias, pero a pesar de ello, estoy contento por el trabajo de mis jugadores hoy”. Sobre el desarrollo del partido, explicó: “Ha habido opciones para los dos equipos y nosotros quizás no hemos sabido encontrar el último remate, y está claro que pudimos hacerlo mejor, pero vistas las circunstancias que hemos sufrido, antes y durante el partido, hay que dar este punto por bueno”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking