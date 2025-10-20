Un Balaguer mermado sufre para atar un punto en casa ante el Joanenc

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer, muy afectado por las ausencias debidas a sanciones, lesiones y cuestiones personales, empató sin goles ante el Joanenc (0-0). Los rojillos, con hasta tres juveniles en su convocatoria, dominaron la primera parte y tuvieron una gran ocasion para adelantarse en el marcador justo antes de la primera parte en fuerte disparo de Coll, que el portero visitante despejó a córner.

Ya en la segunda mitad, la potencia física y la presión del Joanenc dificultaron cada vez más el ataque local, y Mario, en el minuto 65, dispuso de una buena ocasión para poner por delante a los suyos en un potente disparo que Grau pudo rechazar. En la siguiente jugada, otra vez Mario, con otro gran remate, también estuvo a punto de marcar, pero esta vez fue Alburquerque el que evitó el gol del Joanenc. En la parte final del partido no hubo ocasiones claras para ninguno de ambos conjuntos y el Balaguer pudo mantener su portería imbatida pata atar un punto.

Finalizado el encuentro, Josete, entrenador del Balaguer, dijo: “Hemos afrontado el partido en una situación muy complicada por las bajas, las lesiones y las ausencias, pero a pesar de ello, estoy contento por el trabajo de mis jugadores hoy”. Sobre el desarrollo del partido, explicó: “Ha habido opciones para los dos equipos y nosotros quizás no hemos sabido encontrar el último remate, y está claro que pudimos hacerlo mejor, pero vistas las circunstancias que hemos sufrido, antes y durante el partido, hay que dar este punto por bueno”.