Victoria a medio gas

❘ barcelona ❘ El Barça ganó al Granada por 2-0, gracias a un gol de Clàudia Pina, y otro de Kika Nazareth, en el choque correspondiente a la jornada 8 de la Liga F, un partido que las azulgranas dominaron, pero en el que toparon con un muro granadino instaurado todo el partido en bloque bajo. El gol de Clàudia Pina, en el minuto 52, desatascó un choque marcado por la resistencia de un equipo andaluz en el que salió en el once titular la leridana Andrea Gómez.

Tras un primer tiempo de encadenar ocasiones que terminaron, una vez tras otra, topando con una tupida línea defensiva o una férrea y vital Laura Sánchez bajo palos, las azulgranas vieron por fin la luz en una jugada que firmó Pina, pero construyó Vicky López.

Las azulgranas, que celebraron antes del silbido inicial el partido número 200 de Graham Hansen, no dieron opción a su rival y sentenciaron una victoria que, por motivos futbolísticos, no se les podía escapar. Ya con los pesos pesados sobre el césped y de nuevo con asistencia de Vicky López tras un buen robo de Aleixandri, Kika Nazareth controló con magia dentro del área para terminar definiendo sola y sellar el 2-0 definitivo, solo tres minutos antes del final del tiempo reglamentario.

Así, las azulgranas se marchan al parón internacional como líderes de la Liga y con siete puntos de margen sobre el segundo clasificado, el Real Madrid. Una ventaja que intentarán seguir ampliando en la vuelta, el próximo 2 de noviembre en el campo de la Real Sociedad.