Flick: “El Barça me ha cambiado por completo”

El Barça recibe hoy (18.45) al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys en un duelo clave de la fase Liga de la Champions. Tras la derrota ante el PSG (1-2) y un rendimiento irregular en LaLiga, pese a la victoria ante el Girona, los de Hansi Flick necesitan un buen resultado para llegar con confianza al Clásico en el Bernabéu. No obstante, el técnico alemán afronta el encuentro con numerosas bajas —Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen, Ferran Torres y Raphinha— y con Lamine Yamal y Fermín López aún sin ritmo competitivo.

En la previa, Flick acaparó la atención con un mensaje muy personal: “El Barça me ha cambiado completamente, ahora soy más emocional. Realmente amo este club, amo Barcelona y a su gente”. Sin embargo, reconoció también que debe moderar su carácter tras su reciente expulsión ante el Girona. “No me gusta que mis nietos me vean así; tengo que cambiar”, dijo. Pese al momento de tensión, se mostró optimista porque “el ánimo en los entrenamientos es muy bueno, ganar al Girona nos dio confianza. Ahora debemos recuperar nuestra presión y el posicionamiento defensivo, que son la base de nuestro juego”.

Sobre su rival, elogió al conjunto de José Luis Mendilibar: “Olympiacos es uno de los mejores equipos del grupo, juega con ideas claras y debemos tener cuidado”. El técnico germano subrayó que, más allá del resultado, el Barça necesita “mostrar la energía y la identidad” que exige su afición en Europa.

Ferran y Raphinha siguen sin entrenar

Ferran Torres y Raphinha no se ejercitaron ayer con sus compañeros y tampoco podrán regresar hoy, aunque Flick confía en que estén disponibles para el Clásico. Además, tampoco entrenó Andreas Christensen debido a una indisposición, pero podría jugar hoy. Por otra parte, ayer se cerró la jornada de Liga con el empate del Alavés ante el Valencia (0-0).

“Volveremos a nuestra mejor versión”

Fermín López afirmó ayer en rueda de prensa que “siempre me he sentido muy importante” para Flick y avisó de que “volveremos a nuestra mejor versión en las próximas semanas”. El andaluz dijo que “físicamente estoy preparado para jugar” y sobre Lamine Yamal dijo que “es el mejor del mundo y todo el mundo hablará de él por cualquier cosa”.

La justicia avala paralizar las obras

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló ayer la paralización de las obras para construir dos aparcamientos subterráneos y un túnel en el Santiago Bernabéu, llevadas a cabo por el Real Madrid y autorizadas por el ayuntamiento de la capital. Así, anula el acuerdo del gobierno municipal y da la razón a los vecinos que denunciaron.