Abren un circuito provisional de 4x4 en Artesa de Lleida

Artesa de Lleida vivirá este fin de semana una fiesta de los coches 4x4, que servirá para estrenar el nuevo circuito provisional que ha construido en la localidad el club 4x4 Terres de Lleida, después de quedarse sin un espacio para sus actividades por el cierre repentino del Circuit de Lleida el pasado enero tras 26 años de actividad. El evento del fin de semana tendrá un carácter no competitivo, con una ruta el sábado y pruebas de velocidad el domingo, y será la primera actividad que acogerá el nuevo circuito, construido con carácter provisional, con el objetivo de que el Terres de Lleida pueda celebrar en diciembre su tradicional evento para recaudar fondos de cara a La Marató de 3Cat.

El actual presidente del club, Daniel Terés, explicó a SEGRE que “en el Circuit de Lleida teníamos un espacio para hacer pruebas de actividad y de trial con los 4x4, pero cuando cerró, nos quedamos sin ninguna opción”. Así, un miembro del club de Artesa de Lleida se puso en contacto con el ayuntamiento para que este admitiera rehabilitar al club un solar en el centro del municipio.

El consistorio lo autorizó y aportó la maquinaria para que los socios de la entidad pudieran adaptar el terreno para convertirlo en un circuito de 4x4 más modesto. Tras semanas de trabajo, el espacio cuenta con una zona de obstáculos, con fosos y baches, y otra de velocidad que ofrece menos posibilidades “ya que el solar está en el centro del pueblo y tampoco podemos hacer mucho, aunque hay un pequeño espacio para que los aficionados puedan al menos probar”, explicó Terés.

Así, el 4x4 Terres de Lleida organiza este fin de semana, en el marco del Correllengua de Artesa de Lleida, dos jornadas dedicadas al motor, abiertas a todos los públicos y de carácter no competitivo, con la intención de atraer pilotos de 4x4 aficionados. La primera actividad se celebrará el sábado y consiste en una ruta de 160 kilómetros asistida por un ‘roadbook’, con salida y llegada en el circuito de Artesa de Lleida. El recorrido irá hasta la provincia de Tarragona, pasando por Maials y hasta alcanzar Riba-roja, antes de regresar hacia Artesa de Lleida pasando por Els Torms y Puigverd de Lleida.

El domingo, la jornada arrancará con un almuerzo popular, antes de empezar las actividades en el propio circuito, donde los participantes podrán probar las zonas con obstáculos y la de velocidad.