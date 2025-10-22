Los Catalanes sub-18 y sub-16 se deciden en el Aravell Club

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Aravell Golf & Country Club fue escenario del Campeonato de Catalunya sub-18 y sub-16, competición oficial de la Federació Catalana de Golf (FCGolf), puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y para los rankings Boy, Girl y Cadete. El torneo reunió a numerosos jóvenes golfistas en tres jornadas de gran nivel deportivo.

En la categoría sub-18 masculina, Eric Díaz Miñón se proclamó campeón con un total de 212 golpes (-1), siendo el único jugador en acabar bajo par. El subcampeonato fue para Nicolás García Gámez, con 215 impactos (+2). En la categoría femenina, Daniela Montolio logró el título con 218 golpes (+5), por delante de Paula Jiménez, segunda con 222 (+9). En la prueba sub-16, Paula Jiménez se impuso con esos 222 golpes, superando a Fiona del Olmo, subcampeona con 227 (+14). En categoría masculina, Pol Teruel Roca se llevó la victoria con 221 impactos (+8), seguido de Biel Cabanes Cisneros, con 222 (+9).