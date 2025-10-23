El campeón abre la Liga con una sufrida victoria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Oklahoma City Thunder se impusieron en la jornada inaugural de la NBA. Tras recibir sus anillos por el título conquistado en junio, remontaron doce puntos de desventaja ante los Houston Rockets (125-124) después de dos prórrogas. Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, firmó 24 de sus 35 puntos entre el cuarto periodo y los dos tiempos extra para llevar a su equipo a la victoria. De nada sirvieron los 23 puntos y 9 rebotes de Kevin Durant, que se enfrentaba a su exequipo. Además, cometió la falta decisiva a 2 segundos del final de la segunda prórroga ante Gilgeous, que sentenció.

Por su parte, los Golden State Warriors, al son de Stephen Curry y con un brillante Jimmy Butler, sometieron a Los Angeles Lakers (119-109) pese a los 43 puntos, 9 asistencias y 12 rebotes de Doncic. LeBron James no jugó por lesión.