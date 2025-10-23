El CC Lleida debutará en la Copa de España en 2026

El Club Ciclista Lleida ha completado su segunda temporada cubriendo sus objetivos, el más importante, la clasificación para disputar por primera vez los Campeonatos de España élite y sub-23 de ruta, un logro que le ha abierto las puertas a tomar parte el año que viene en alguna prueba de la Copa de España.

Refundado el año pasado del antiguo CC Pardinyes, creado en 1989, ha dado un salto de calidad de cara a la próxima temporada con la incorporación de un director deportivo, Pius Doniga, exresponsable técnico del equipo femenino Massi Baix Ter, con el gran reto de ser un trampolín para que las jóvenes promesas puedan llegar a la élite del ciclismo. “Nuestro objetivo primordial es el de formación y servir como vehículo para que los jóvenes puedan dar el salto al profesionalismo. Competir en el Campeonato de España era impensable al inicio de temporada, lo que nos permitirá dar un paso más y tomar parte en las pruebas de la Copa de España que nos inviten”, explicó Sergi Mateu, presidente de la entidad.

El club mantiene su apuesta por ciclistas locales. De hecho, la mitad de la plantilla de 20 corredores son de la provincia, concretamente, Aleix Sierra (Balaguer), Marc Mestre (La Fuliola), Xavier Balaguer (Sanahüja), Pol Rocamora (Rialp), Julià Pelegrí (Torregrossa), Damià Palafoix (Torregrossa), Miquel Martinez (La Seu) y Julen Muñoz (Balaguer), que han renovado, mientras que Ian Andorrà (Sort)y Pol Sanviçens (La Seu) son dos de las incorporaciones.

A nivel económico, el club está busca financiación para cubrir un presupuesto de entre 60.000 y 70.000 euros con el que sufragar el material y los desplazamientos.