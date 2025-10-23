El FiF Lleida reclama a la Paeria “un campo propio”

Alrededor de 300 jugadores y familiares del FiF Lleida se concentraron ayer por la tarde en la plaza Paeria para reclamar al consistorio un campo propio “como tienen el resto de clubes de la ciudad”, aseguró su coordinador general, Ricard Culleré, en la lectura del comunicado, al tiempo que pidió responsabilidad política por tratarse de un club con 18 años de historia y más de 400 fichas federativas, siendo el segundo de la demarcación.

El FiF lleva ya años alternando el Camp Escolar, su ubicación principal, con el campo de Mangraners, donde la convivencia con el club titular de la instalación es muy tensa desde hace tiempo por el reparto de los horarios y el mantenimiento del recinto. “Nuestras demandas desde hace tiempo son claras, queremos tener un campo y un convenio propios como tienen los otros clubes de la ciudad”, afirmó Culleré, que ve con buenos ojos instalarse de forma definitiva en el Camp Escolar como pretende la Paeria, pero siempre y cuando se mejoren las condiciones del campo, ya que actualmente no reúne las medidas reglamentarias para jugar partidos oficiales. “Si esa tiene que ser nuestra instalación definitiva lo vemos bien, es una buena solución, pero debe remodelarse”, afirmó el coordinador del club, que también pidió concreción en los plazos de ejecución. “No sabemos si lo cumplirán o no, porque han habido otros proyectos que al final no han tirado adelante”, comentó en referencia a la posibilidad que hubo años atrás de construir un campo en la zona de Ciutat Jardí, que topó con el rechazo vecinal. En este sentido, reiteró que “lo que queremos es que se nos proporcione un calendario fiable y sincero de cuándo se resolverá nuestra situación. Queremos un compromiso firme en este sentido. Nuestra paciencia es enorme. Lo necesitamos ya, pero pondríamos buena voluntad si nos confirman que lo van a hacer”.

En cuanto a la cohabitación con el Mangraners, Culleré reclama que la Paeria tome cartas en el conflicto de horarios que tienen ambas entidades. “Queremos que se apliquen criterios justos en la distribución de los horarios, tanto de los entrenamientos como de los partidos”, afirmó. También se refirió a la inversión que anunció la Paeria este martes de cerca de 700.000 euros para remodelar los vestuarios y cambiar el césped de Mangraners. “Es una mejora que hacía muchos años que reivindicábamos. Sabemos de las necesidades que existen en esa instalación y es una buena noticia, pero no soluciona nuestro problema. Necesitamos una instalación y esa es del Mangraners”, aseveró.

Contactos con la Generalitat para remodelar el Camp Escolar

Jackson Quiñónez, concejal de Deportes de la Paeria, confirmó ayer a SEGRE que el consistorio está en conversaciones con el departamento de Educación de la Generalitat, que es el titular del terreno de juego del Camp Escolar donde entrena el FiF desde hace más de una década para intentar adecuar el campo a la reglamentación deportiva. “Hace un mes me reuní con los responsables de Educación y Deportes de la Generalitat para comunicarles nuestra intención de seguir utilizando la instalación y la posibilidad de remodelarla, aprovechando las líneas de ayudas de la propia Genralitat para mejora de equipamientos, ya que el ayuntamiento no puede invertir en instalaciones que no son de titularidad municipal, solo en el mantenimiento”, explicó Quiñónez, que aseguró que “lo están valorando”, si bien advirtió que la solución no será inmediata. “Todo lleva unos plazos”, dijo.