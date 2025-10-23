Iván Espílez y el Tir Olímpic Lleida, campeones de España

Espílez, en el centro, junto a sus compañeros de equipo.

El leridano Iván Espílez, del Club Tir Olímpic Lleida, se proclamó este fin de semana Campeón de España absoluto, en la División Open, en el Campeonato de España de Recorridos de Tiro que se celebró en Granada. Es la cuarta vez que Espílez conquista este título en los seis últimos años.

Espílez, además, contribuyó a que el Club de Tir Olímpic Lleida revalidara el título de Campeón de España por equipos. El mismo trío logró el oro como Catalunya.