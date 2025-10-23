Oriol Paulí: “Parece que si ganas es suerte, y aquí no existe”

Pese a la abultada derrota del domingo frente al Valencia, la primera de la temporada, el Hiopos Lleida está cuajando un arranque de Liga que la gran mayoría habría firmado antes de comenzar, con dos victorias en tres partidos después de enfrentarse a Barça y Valencia. Oriol Paulí, uno de los referentes del equipo, destacó ayer que “el trabajo del día a día se refleja en las victorias. Aquí nadie regala nada. Parece que si ganas partidos es por la suerte, y aquí no existe la suerte. Hemos comenzado bien la temporada y el día a día es muy bueno y somos un equipo. Hay que seguir así”, aseveró.

El alero gerundense también incidió en que “tenemos las victorias que nos merecemos. Al Breogán en casa no era fácil de ganar, y al Barça en el Palau tampoco, por eso estamos muy contentos de estas dos victorias y creo que el equipo se las ha merecido”, señaló. El alero gerundense alabó el nivel competitivo del equipo, incluso en la derrota frente al Valencia. “El otro día hicimos un muy buen partido, pero nos encontramos con un rival de mucho nivel, que no olvidemos es el campeón de la Supercopa, el primer título de la temporada. Hay que seguir en esta línea”, comentó Paulí, que admitió que la derrota no ha mermado el ánimo del vestuario. “Estamos bien, contentos. Hicimos muy buenos minutos contra un rival muy bueno, y nos tenemos que quedar con eso. Sí que la derrota fue abultada, pero ahora viene un partido importante para nosotros y tenemos que estar positivos y quedarnos con lo que hicimos bien”, apuntó.

En referencia al duelo del próximo sábado frente al Granada, de nuevo en el Barris Nord, el gerundense subrayó la importancia de los partidos en casa, especialmente ante rivales directos como el nazarí: “Está claro que es un partido importante para nosotros. Todos los de casa lo son, porque sabemos que jugar ante nuestra afición es un factor diferencial y hay que ganar el máximo número de partidos posibles en el Barris Nord, y más contra equipos como el Granada, que a priori será uno de los rivales directos durante la temporada”, indicó.

Por su parte, Atoumane Diagne reconoció que el tropiezo contra el conjunto valencianista dolió especialmente por producirse en el Barris Nord, pero también valoró el nivel del rival y el esfuerzo del equipo: “Jode perder, y sobre todo en casa, pero lo hicimos ante un gran equipo, con el que competimos durante muchos minutos, pero no fue suficiente. El equipo está focalizado en el partido frente al Granada”, señaló el pívot senegalés.