Jordi Cortés critica el mal estado del Annex del Camp d'Esports: “no entrenaría ni un equipo de Tercera Catalana”

Jordi Cortés, entrenador del Lleida CF, reconoció que la situación que vive su equipo no es la deseable, ni deportiva ni institucional. Asumió que “es duro” no haber logrado aún ganar en lo que va de temporada, lo que le ha llevado a ser colista, y lamentó las dificultades del día a día, especialmente, el mal estado del campo del Annex, que calificó de “impracticable”.

“Ya sabíamos que habría problemas, que sería complicado traer jugadores buenos y que no ganaríamos partidos, eso cuando aceptas el reto ya lo das por hecho, pero no las condiciones de trabajo. El campo, que es tu herramienta, está como está, porque en el Annex no entrenaría ni un equipo de Tercera Catalana, porque casi nos tenemos que poner frontales para entrenar porque no se ve nada, y la hierba está fatal. Las condiciones no son óptimas, y eso tampoco ayuda”, lamentó.

En el plano deportivo, reconoció que tras perder en el campo del Vic, un rival directísimo para la permanencia, “me fui muy enfadado” porque “fue una derrota dura que no esperábamos y el nivel no fue el deseado. La suerte es que volvemos a jugar en casa –el domingo ante el Perelada–, ante nuestra gente, y eso sí es un aliciente”, apuntó.