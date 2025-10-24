El Atlètic Lleida buscará la segunda victoria en Barbastro

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ya piensa en el próximo partido de Liga, que jugará este domingo (12.00) en el campo de la Unión Deportiva Barbastro, que es sexto clasificado, tras encadenar tres triunfos, dos empates y dos derrotas en los siete primeros partidos de la temporada. Los leridanos afrontan el encuentro con “satisfacción” tras conseguir la primera victoria ante el Barça Atlètic la semana pasada (3-2) en el Camp d’Esports. El conjunto que dirige Gabri García ya piensa en este partido en Barbastro, donde prevé “un rival con el que nos deberemos adaptar para hacer nuestro juego y generar ocasiones. Esto también pasa por ser superiores a ellos físicamente”. Gabri dijo que “tras ganar en la última jornada nosotros buscamos una continuidad en la Liga”, remarcando que “debemos estar centrados en Barbastro”, anterior al partido histórico de primera ronda de la Copa del Rey, del próximo jueves (21.00) en el que Atlètic Lleida recibirá al Espanyol en el Camp d’Esports.