La Marxa de Tardor del Baix Set ofrece cinco recorridos

La novena edición de la Marxa de Tardor del Baix Set, Memorial Isidre Oró, tendrá lugar el 9 de noviembre desde Sudanell y ofrecerá cinco recorridos, según explicaron ayer los organizadores en la presentación de esta actividad, que se celebró en la Diputación. Las 600 personas que se esperan en esta cita deportiva podrán elegir recorridos de 6,2; 10,9; 16,5; 21;3 y 25,5 kilómetros. La Marxa discurre también por los municipios de Montoliu de Lleida, Sunyer, Alfés y Albatàrrec.