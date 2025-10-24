Marc ya no correrá este año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Era algo más que previsible pero hasta ayer no se hizo oficial, y es que Marc Márquez no volverá a subirse a la Ducati en lo que queda de temporada debido a la lesión en su hombro derecho que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano hace diez días al haber riesgo de inestabilidad residual. Ya se había confirmado que no volvería como mínimo hasta después de la gira asiática, pero ayer su equipo confirmó que tampoco estará en los dos últimos grandes premios del año, en Portimao y Valencia. Es más, tampoco correrá el test de Cheste del 18 de noviembre donde se probarán los prototipos para la próxima temporada.

Marc se está recuperando de la fisura en su omoplato de una lesión en los ligamentos acromioclaviculares tras ser embestido por Marco Bezzecchi durante el Gran Premio de Indonesia. En el comunicado emitido por Ducati se asegura que el leridano pasó una nueva revisión en la clínica Ruber de Madrid con los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger. Allí vieron que la evolución de su lesión en el brazo derecho es “positiva” y que va “procediendo de forma normal”, pero le recomiendan un periodo de cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación, lo que le descarta para volver este año al Mundial.

“Desde que supimos del diagnóstico de la lesión, sabíamos que las posibilidades de que Marc estuviera en Valencia para el gran premio y el test eran muy bajas. Es una pena, porque para nosotros es muy importante tenerle en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es recuperarse y volver al cien por cien para la próxima temporada. Apoyamos plenamente la decisión y estamos convencidos de que no correr más riesgos es la mejor opción para todos. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta con nosotros”, dijo Luigi Dall’Igna, director General de Ducati Corse.

Àlex: “Tengo ganas de cerrar el subcampeonato”

Àlex Márquez tiene este fin de semana en el Gran Premio de Malasia la segunda oportunidad para dejar sentenciado el subcampeonato de MotoGP. “Es verdad que tengo ganas de cerrarlo y olvidarme un poco de eso, ir un poquito más libre encima de la moto, no pensar tanto en eso, como en Australia, que hubo un momento en que dije: ‘Bah, hasta aquí, no voy a ir mucho más’. Y no tocaba arriesgar. Será importante, pero me lo cojo con que tenemos tres carreras para sumar al menos 14 puntos. Entonces, se puede arriesgar, se puede aquí ya dar un pasito más respecto a Australia”, afirmó el piloto de Cervera, que reconoce que el circuito de Sepang es de los que se le dan bien. “Aquí siempre he ido muy rápido. En 2023, gané el Sprint y quedé segundo en la carrera. Es un circuito que se me da muy bien. Este fin de semana tendremos un poquito el hándicap del tiempo porque creo que va a llover en alguna sesión y habrá que estar atento en esos momentos. Eso no juega a nuestro favor; un fin de semana totalmente en seco podría favorecernos a nosotros, pero también será interesante, porque al final creo que el test de pretemporada no sacó a relucir todo el potencial de todos los pilotos ni de todas las fábricas”, indicó.

“Es la medida más inteligente y coherente”, asegura el leridano

Marc Márquez habló ayer sobre la decisión tomada y reconoció que era la más acertada. “Analizando toda la situación, creemos que la medida más adecuada, inteligente y coherente es respetar el momento biológico de la lesión, incluso si eso significa que ya no podré competir esta temporada ni asistir a las sesiones de entrenamientos”, comentó el nueve veces campeón del mundo, que augura unos meses de esfuerzos físicos y fisioterapia. “Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mis músculos al cien por cien y estar listo para 2026. Esto no debe eclipsar ni hacernos olvidar el gran objetivo que logramos este año: volver a ser campeones del mundo, y pronto lo celebraremos todos juntos. Gracias a todos los aficionados por sus amables mensajes, a Ducati y a todos los patrocinadores por su apoyo y comprensión”, manifestó.

La fiesta del 22N en Cervera se mantiene y será por la mañana

La decisión de no volver a los circuitos hasta la próxima temporada no alterará los planes que tienes el Fan Club de Marc Márquez sobre la celebración de su noveno título Mundial programada para el próximo 22 de noviembre en su Cervera natal, unos festejos a los que se podría unir su hermano Àlex si logra el subcampeonato. La novedad más importante respecto a anteriores celebraciones es que la fiesta se celebrará por la mañana y no por la tarde-noche. A falta de confirmación, los festejos comenzarán en torno de las 10.30 horas en la plaza de la Universitat y la fiesta final se hará, como es habitual, en la plaza Magdalena de Montclar, la antigua Pius XII.