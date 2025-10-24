Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido entre el Atlètic Lleida y el Espanyol correspondiente a la primera fase eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026 se disputará el jueves 30 de octubre a las 21:00 horas en el Camp d'Esports. Este enfrentamiento será especial para el delantero blanquiazul Pere Milla, quien ha mostrado a la rueda de prensa previa al partido su ilusión por volver al recinto donde empezó su carrera profesional hace más de una década.

"Será un día bonito para mí porque jugué allí tres años en un equipo que no existe, el Lleida Esportiu, o lo que fuera [sic]. En el Camp d'Esports debuté y fui muy feliz, y ahora jugaré contra un equipo nuevo. Será un buen día", ha declarado Milla, quien militó al conjunto leridano entre 2011 y 2014 antes de emprender una trayectoria que lo llevó por varios clubs como el Getafe B, el Logroñés, Éibar y Elche CF, hasta llegar al Espanyol en agosto de 2023.

El Atlètic Lleida consiguió la clasificación por esta ronda después de superar el Ejea el 1 de octubre de 2025, ganándose así el derecho de enfrentarse a un equipo de Primera División. El conjunto leridano será uno de los últimos al disputar su partido, ya que la mayor parte de los 56 enfrentamientos de esta eliminatoria se jugarán entre el 28 y el 30 de octubre.

La trayectoria de Pere Milla

Nacido en Lleida el 23 de septiembre de 1992, Pere Milla es uno de los referentes ofensivos del actual Espanyol. El delantero, que actualmente tiene 33 años, llegó al club barcelonés en agosto de 2023 procedente del Elche CF por un importe de 3 millones de euros, firmante un contrato hasta junio de 2027.

Milla inició su carrera profesional precisamente en el Lleida Esportiu, después de formarse en el plantel del club. Posteriormente, pasó por varios equipos del fútbol español como el Getafe B, el Logroñés, el Éibar (con cesiones en UCAM Murcia y CD Numancia) y finalmente el Elche CF, donde jugó cuatro temporadas antes de fichar por el Español.

Formado de la Copa del Rey 2025-2026

La competición copera de este año contará con la participación de 112 equipos de todas las categorías del fútbol español, que disputarán un total de 56 partidos en esta primera ronda eliminatoria. Hay que destacar que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club están exentos de esta fase inicial debido a su participación en la Supercopa de España.