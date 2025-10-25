El CF Agramunt presenta a sus diez equipos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Club Fútbol Agramunt celebró la semana pasada la Festa de Presentació de todos sus equipos que compiten esta temporada 2025-2026. La entidad que preside Hermini Gimbert cuenta este año con 10 equipos, nueve de base —uno de ellos el Juvenil Femenino— y un amateur, que milita en Segunda Catalana. La presentación finalizó con un espectáculo piromusical y una cena de hermandad que contó con la asistencia de unos 150 asistentes. La apuesta del club sigue siendo la formación, la juventud y el talento local.