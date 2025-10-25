SEGRE

El CF Agramunt presenta a sus diez equipos

Foto de familia de todos los equipos con los que compite esta temporada el CF Agramunt.

El Club Fútbol Agramunt celebró la semana pasada la Festa de Presentació de todos sus equipos que compiten esta temporada 2025-2026. La entidad que preside Hermini Gimbert cuenta este año con 10 equipos, nueve de base —uno de ellos el Juvenil Femenino— y un amateur, que milita en Segunda Catalana. La presentación finalizó con un espectáculo piromusical y una cena de hermandad que contó con la asistencia de unos 150 asistentes. La apuesta del club sigue siendo la formación, la juventud y el talento local.

