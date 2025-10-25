Gran victoria del Borges Vall ante el Arteal Santiago

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall logró ayer una victoria de gran mérito sobre el Arteal Santiago (4-2), equipo que la pasada temporada finalizó la Liga en la tercera posición. Después de estrenarse en la Liga con una derrota hace casi un mes ayer, en la segunda jornada, sumó su primer triunfo en un partido en el que debutó con los leridanos el argentino Horacio Cifuentes, que aportó dos puntos al triunfo local.

El fichaje del Borges Vall dio el primer punto del partido al imponerse por 3-0 al porgugués José Enio Mendes. Llegaron después dos puntos del equipo gallego, que le dieron la vuelta al marcador (1-2). El griego Ioannis Sgouropoulos superó 2-3 a Marc Duran y Humberto Manhani derrotó 0-3 al jugador de Castellnou de Seana Cesc Carreras, que es el primer canterano que tiene ficha del equipo de Superdivisión.

El Borges encadenó entonces tres victorias que le dieron el primer triunfo en la Liga. Cifuentes venció 3-0 a Sgouropoulos; Cesc Carrera por 3-2 a Mendes y Marc Duran selló la victoria con su triunfo por 3-1 sobre Manhani. El equipo de Les Garrigues visitará mañana (10.30) al Olot.