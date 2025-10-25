El Hiopos Lleida sigue soñando con la Copa después de superar al Granada (99-90)

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha conseguido su tercera victoria de la temporada a la Liga Endesa después de superar el Coviran Granada por 99-90 en el Barris Nord. Los leridanos, dirigidos por Gerard Encuentra, siguen mostrando un juego sólido en este inicio de competición y se consolidan como una de las revelaciones de esta edición del ACB.

En un duelo intenso, el equipo catalán ha dominado el marcador con una actuación destacada de Oriol Paulí, autor de 19 puntos con un impresionante 80% en tiros de dos y un 60% en triples. Melvin Ejim también ha brillado con 15 puntos y 8 rebotes, mientras que Caleb Agada ha aportado 16 puntos en los casi 20 minutos que ha estado en pista.

Los porcentajes de tiro han sido determinantes para la victoria local, con un 50% en tiros de dos puntos y un notable 46% en triples, superando claramente los 39% y 34% del conjunto andaluz. El Hiopos también ha destacado en el juego colectivo con 19 asistencias, la mayoría de las cuales (7) han llegado de las manos de James Batemon.

Por parte del Granada, Luka Bozic ha sido el máximo anotador con 21 puntos y 11 rebotes, seguido de cerca por Valtonen y M. Thomas, ambos con 20 puntos. A pesar del esfuerzo visitante, el acierto en momentos clave de los leridanos ha sido determinando para mantener la ventaja en el marcador.

Con este resultado, el Hiopos Lleida confirma su buen momento al inicio de la temporada y demuestra que su proyecto a la élite del baloncesto español va por buen camino, especialmente ante su afición en el Barris Nord, donde se está mostrando especialmente fuerte en este inicio de competición.