El Atlètic Lleida deja escapar tres puntos con un penalti en la última jugada (1-1)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha empatado al Municipal de Barbastro por 1 a 1 en un partido donde se ha jugado principalmente por bandas y en que ambos equipos han mostrado poca efectividad de cara a gol. Tan sólo algunas ocasiones aisladas tanto por locales como visitantes han sido el único a destacar en la primera parte, todo y que sin ver portería. Boris ha enviado una pelota al travesaño en el minuto 21 y el Barbastro ha provocado algún ataque peligroso que ha bloqueado la defensa de Gabri.

El partido, en general, ha tenido pocas llegadas y la posesión ha sido repartida, sin un claro dominador. Eso sí, la presión, las chispas y los nervios han ido ‘in crescendo’ durante el transcurso del ‘match’. Moró Sidibé ha sido el encargado de llevar el ritmo del medio del campo del Atlètic Lleida, pero el juego ha sido poco asociativo y mucho trabado por las faltas. Sin embargo, el árbitro Markotegi Latorre solo ha mostrado una tarjeta amarilla a Magno.

En cada ocasión parecía que podía pasar cualquier cosa, pero las defensas de los dos equipos han sido muy acertadas. En esta segunda parte, ambos se han tirado más al ataque, creando más peligro y oportunidades más claras. Los dos entrenadores han decidido hacer cambios sobre el minuto 70 y al conjunto leridano le ha salido bien la jugada, y es que Alcalà ha abierto la lata después de una grande centrada cerrada de Santana de córner, que tan sólo hacía falta tocarla de cabeza para enviarla en el fondo de la red de los locales.

A falta de cinco minutos, el Barbastro ha sufrido la expulsión de su portero después de una cesión atrás que le ha hecho su defensa, cuando Alya ha sido atropellado por Troya. Monty, central de los locales, ha sido quien ha cubierto los tres palos en los minutos finales. Para acabar de adobar un partido que estaba roto, Soule ha salido lesionado de los isquiotibiales, ayudado para salir del campo aunque ha podido acabar jugando el partido. Moró ha tenido una de las últimas ocasiones a sus pies, pero de manera épica, el central Monty ha parado una pelota que no tenía peligro.

El final del partido, que se ha alargado hasta el minuto 102, se ha resuelto por unas manos de Asier, que ha provocado un penalti a favor de los locales. Kun no ha fallado ante Pau Torres y ha puesto el 1 en 1 en el último segundo del enfrentamiento. El árbitro no ha dejado disputar ni un segundo más de partido y ha silbado el final.

El Atlètic Lleida no consigue salir del descenso a pesar de ganar la semana pasada contra un Barça a Atlètic líder. Situados en decimocuarto lugar con ocho puntos y con un mal sabor de boca por el gol en contra de penalti en la última de partido, recibirán el jueves a las 21 h en el Camp d'Esports al Espanyol en Copa del Rey en un partido histórico para el club y el próximo domingo disputarán también en casa el partido contra el Castellón B a las 17 h