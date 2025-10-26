El Cadí continúa sin ganar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu continúa sin conocer la victoria esta temporada tras caer en Madrid frente al Movistar Estudiantes (97-83) en un duelo entre dos equipos que llegaban con idéntico balance (0-3). En una primera mitad de intercambio constante de canastas (51-50), el Cadí mostró un gran acierto desde el perímetro —9 de 14 triples— con Shaylee Gonzales (3/4) y Regina Aguilar (2/2) como referentes. Sin embargo, la igualdad del marcador ocultaba un desequilibrio preocupante: el dominio absoluto del rebote por parte del Estudiantes, que acabaría siendo decisivo (43 a 24).

Tras el descanso, el conjunto leridano perdió claridad en ataque y se mostró muy impreciso. En el tercer cuarto el Estudiantes logró abrir brecha hasta los 15 puntos (72-57), liderado por una imperial Frieda Bühner (27 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración). El Cadí, fiel a su carácter, no se rindió y apoyado en la eficacia de Shaylee Gonzales (19 puntos, 5 rebotes, 14 de valoración), consiguió reducir diferencias desde la línea de tiros libres y colocarse a solo 5 puntos (86-81) a 2.53 del final. Sin embargo, volvió a sufrir por su fragilidad interior y su falta de continuidad.

Tras el partido, el técnico Fernández se mostró muy duro con sus jugadoras. “Estoy muy triste. No tendremos muchas oportunidades de anotar 83 puntos y aún así que nos hagan 97. Hemos hecho el ridículo a nivel defensivo, aunque ofensivamente lo hicimos bien”.