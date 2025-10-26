BALONCESTO
El Cadí continúa sin ganar
La fragilidad defensiva condena al equipo urgelense a su cuarta derrota en otras tantas jornadas. Su acierto en triples no le bastó ante un Estudiantes que rompió el partido en el tercer cuarto
El Cadí La Seu continúa sin conocer la victoria esta temporada tras caer en Madrid frente al Movistar Estudiantes (97-83) en un duelo entre dos equipos que llegaban con idéntico balance (0-3). En una primera mitad de intercambio constante de canastas (51-50), el Cadí mostró un gran acierto desde el perímetro —9 de 14 triples— con Shaylee Gonzales (3/4) y Regina Aguilar (2/2) como referentes. Sin embargo, la igualdad del marcador ocultaba un desequilibrio preocupante: el dominio absoluto del rebote por parte del Estudiantes, que acabaría siendo decisivo (43 a 24).
Tras el descanso, el conjunto leridano perdió claridad en ataque y se mostró muy impreciso. En el tercer cuarto el Estudiantes logró abrir brecha hasta los 15 puntos (72-57), liderado por una imperial Frieda Bühner (27 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración). El Cadí, fiel a su carácter, no se rindió y apoyado en la eficacia de Shaylee Gonzales (19 puntos, 5 rebotes, 14 de valoración), consiguió reducir diferencias desde la línea de tiros libres y colocarse a solo 5 puntos (86-81) a 2.53 del final. Sin embargo, volvió a sufrir por su fragilidad interior y su falta de continuidad.
Tras el partido, el técnico Fernández se mostró muy duro con sus jugadoras. “Estoy muy triste. No tendremos muchas oportunidades de anotar 83 puntos y aún así que nos hagan 97. Hemos hecho el ridículo a nivel defensivo, aunque ofensivamente lo hicimos bien”.