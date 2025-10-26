“El Clásico siempre está al 50 por ciento”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a ver hoy las caras (16.15 horas/DAZN/Movistar La Liga) con el recuerdo positivo para los blaugranas de la temporada pasada, en la que vencieron, con autoridad, en los cuatro Clásicos disputados. En los blancos, ganas de revancha con un proyecto renovado bajo la batuta de Xabi Alonso, arropados además por el Bernabéu, mientras el equipo catalán desea prolongar su dominio en este tipo de encuentros. El segundo entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, opinó que en partidos como el Clásico “siempre está todo al 50%” y auguró que “quien rinda mejor sobre el terreno de juego, ganará” el partido. “En estos partidos yo creo que siempre está todo al 50%. Quien rinda mejor sobre el terreno de juego, ganará. Es así de fácil”, comentó.

Sorg llevará las riendas del Barça en el Estadio Santiago Bernabéu por la sanción impuesta a Hansi Flick debido a su expulsión en la anterior jornada liguera contra el Girona FC. “Para mí es un honor estar en el banquillo, sobre todo en un partido tan especial. Yo siempre estoy en el banquillo, pero esta es una ocasión especial y esperamos un partido muy difícil. Creo que es muy importante que demostremos nuestros puntos fuertes y la presión alta”, añadió.

Luego Sorg habló sobre las ausencias. “Un jugador del nivel de Raphinha es un jugador que cualquier equipo quisiera tener. Pero la cosa es la que es y tenemos otros jugadores, vamos a gestionar esta situación como podamos. Vamos a ver si Ferran puede jugar de inicio”, apostilló el segundo entrenador blaugrana. “Honestamente, si Hansi no está aquí, se le echa de menos. Es la parte más importante del equipo y es una desventaja para nosotros. Pero lo mismo ocurre con los jugadores”, continuó Sorg en la conferencia de prensa.

También fue preguntado sobre Yamal y sus polémicas declaraciones hechas en los días previos a este encuentro. “Lamine es un jugador top y yo creo será motivante para él. Esperemos ver una actuación suya al mejor nivel”, apuntó al respecto.