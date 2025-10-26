Gerard Encuentra: "Cuesta mucho, ganar en la ACB"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, reivindicó que “cuesta mucho ganar un partido al ACB” y, a pesar de reconocer que “hemos cometido errores que tenemos que mejorar”, se mostró “muy contento, porque nos hemos llevado la victoria y vamos 3-1. Hay que dar valor a este balance”.

De hecho, el entrenador señaló que “no hemos sido capaces de romper el partido, pero hemos controlado la diferencia” y, en esta línea, valoró positivamente que “aunque en momentos nos ha podido el nerviosismo al ser un partido en el cual habíamos dado mucha importancia, en los instantes importantes el equipo ha sido calmado”.

Sobre el desarrollo del juego, Encuentra consideró que “la pimera parte ha sido igualada, pero es verdad que hemos pecado de precipitación para anotar rápido sin pensar tanto en la defensa. Nos han cogido muchos rebotes ofensivos y, entre eso y los tiros libres, no hemos tenido ventaja, aunque el ritmo lo estábamos llevando nosotros”.

El entrenador leridano elogió la buena arrancada del segundo tiempo, aunque insistió en que “hemos tirado de individualismo en momentos y ellos se han vuelto a meter en el partido”. Además, explicó que “Golomán tiene un esguince de tobillo y hará falta hacerle pruebas” y también valoró el papel de Batemon, que a pesar de no estar acertado en el tiro “ha jugado más calmado en la segunda parte y ha aportado en otras facetas”.

Por su parte, el entrenador de la Granada, Ramón Díaz, calificó al Hiopos como “justo ganador”. “no hemos salido a la segunda parte con la energía necesaria y al último cuarto no hemos podido parar su ataque”, señaló.