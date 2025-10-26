Àlex, subcampeón del mundo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez (Ducati) fue ayer segundo, por detrás de Francesco Bagnaia (Ducati), en el esprint del Gran Premio de Malasia y con ello se aseguró matemáticamente acabar como subcampeón del mundo, a rebufo de su hermano Marc Márquez (Ducati), asegurando un histórico e inédito doblete para los hermanos de Cervera en la categoría reina.

El pequeño de los Márquez necesitaba no perder más de cinco puntos con Bagnaia, que se erigió como el gran dominador de la jornada, y no perder más de tres con Marcp Bezzecchi (Aprilia), que salía muy retrasado en parrilla (decimocuarto), para asegurar ayer mismo el subcampeonato. Así, el de Cervera rodó siempre segundo durante, sin asumir riesgos para intentar alcanzar a Bagnaia, y cruzó la meta en una cómoda segunda posición que le erigió como subcampeón, gracias al sexto puesto final de Bezzecchi.

Bagnaia salió bien desde la ‘pole’ mientras a su estela tenía a Àlex Márquez, segundo en parrilla, y a un Pedro Acosta (KTM) que rebasó a Franco Morbidelli (Ducati) en esos primeros metros de una carrera corta disputada a 10 vueltas.

Joan Mir (Honda) remontó algunas plazas, pero se cayó cuando luchaba por el podio. En eso también andaba Fermín Aldeguer (Ducati), quien dos vueltas después adelantó a Acosta en la misma curva para situarse tercero.

El hueco entre Bagnaia y Márquez se mantuvo hasta la conclusión, al igual que el colchón entre el nuevo subcampeón y Aldeguer. Desde su cuarta posición, Acosta ya no tuvo más sustos contra un Morbidelli que cruzó la meta quinto. No obstante, Aldeguer recibió una sanción tras la carrera por incumplir la normativa de presiones de los neumáticos y cayó a la octava plaza, lo que hizo ascender al podio a Acosta.

De cara a la carrera larga de hoy, las Ducati coparán la primera línea, con Bagnaia liderando seguido de Àlex Márquez y de Morbidelli. En Moto2, Daniel Holgado (Kalex) firmó la pole y Diogo Moreira saldrá decimosexto, mientras que su rival para el Mundial, Manu González, será segundo.

Tras la carrera, Àlex Márquez reconoció que “me temblaban hasta las peñas, me siento nervioso, iba super rígido, no pilotaba bien, solo pensaba en asegurar el subcampeonato. Al fin estamos aquí, subcampeones y haciendo historia con Marc que está en casa, ahora tenemos tres carreras por delante para disfrutar”.

Con sinceridad dijo que “soy muy autocrítico y me sé vender muy poco, por eso mucha gente de alguna manera no me valora. No sé engañar, cuando no piloto bien lo digo, no tengo ningún problema”.