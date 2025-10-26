El Mollerussa cae por la mínima ante un Cornellà efectivo (0-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El CF Mollerussa ha perdido por la mínima (0-1) contra el Cornellà en un enfrentamiento marcado por el gran equilibrio. El conjunto visitante se ha llevado los tres puntos gracias a un gol de Diego en el minuto 70, después de unos minutos de dominio que han acabado decantando la balanza a favor de los del Baix Llobregat.

La primera mitad ha sido de tanteo entre ambos conjuntos, con pocas ocasiones claras de gol en juego muy físico. Los locales han ido de menos a más, con Marc Scuri como principal protagonista ofensivo. El extremo del Mollerussa ha tenido dos aproximaciones: una en el minuto 20 cuando su chute ha acabado en el lateral de la red, y otra al 27 con un tiro flojo que Rubén Miño ha detenido sin problemas.

El Cornellà ha estribillo en el tramo final del primer tiempo con un remate de Marc Fernández que, después de una carambola con un defensa, ha complicado la intervención de Albert Batalla. En el córner posterior, Stefan ha dispuesto de una clara oportunidad rematando sol en el área pequeña, pero la pelota se ha marchado por encima del travesaño.

Un segundo tiempo que ha decidido Diego

Después del descanso, la igualdad ha seguido siendo la tónica dominante. En el minuto 58, Stefan ha vuelto a avisar con un remate en el lateral de la red después de recortar ante Batalla. El técnico visitando, a Francisco Hidalgo, ha movido el banquillo en el minuto 63 con la entrada de Diego por Gerard, un cambio que sería decisivo.

Precisamente Diego ha sido el protagonista en el minuto 70, cuando ha conseguido marcar el único gol del partido después de unos minutos de dominio visitando. El Mollerussa ha reaccionado con varios cambios y ha dispuesto de algunas aproximaciones para intentar el empate, destacando una clara ocasión en el minuto 77 con un remate desde el punto de penalti.

En los últimos minutos, los locales han buscado con insistencia el empate. Roger Coll ha enviado un remate por encima del travesaño en el minuto 82, y Marc Scuri ha vuelto a probar suerte con un chute que Rubén Miño ha detenido correctamente. A pesar de los esfuerzos y los cambios de Francisco Javier Vázquez, técnico local, el Mollerussa no ha podido igualar el marcador y ha acabado cediendo los tres puntos delante de un Cornellà muy efectivo.